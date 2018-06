"Stad verdient fulltime burgemeester" KURT DE LOOR VERKIEST SJERP BOVEN ZITJE IN PARLEMENT FRANK EECKHOUT

16 juni 2018

02u31 0 Zottegem Kurt De Loor (sp.a) laat er geen twijfel over bestaan. Hij wil burgemeester worden. "Daar wil ik mijn parlementair zitje voor opofferen. Onze inwoners verdienen iemand die toegankelijk en bereikbaar is. Iemand die Zottegem verkiest boven Brussel.", aldus De Loor.

Omdat stad en OCMW vanaf volgend jaar samengevoegd worden, moeten de OCMW-voorzitters op zoek naar een nieuwe uitdaging. De Zottegemse OCMW-voorzitter Kurt De Loor (sp.a) weet alvast wat hij wil. "Burgemeester worden", zegt hij. Het belooft een hete campagne om de stem van de kiezer te worden in de Egmontstad, want ook huidig burgemeester Jenne De Potter (CD&V), Matthias Diependaele (N-VA) en Lode Bruneel (Open Vld) hebben eerder al dezelfde ambitie uitgesproken. Kurt De Loor wil zelfs zijn parlementair zitje opofferen voor de tricolere sjerp.





"Heel wat in beweging gezet"

"Omdat ik vind dat een stad als Zottegem een fulltime burgemeester nodig heeft. En als burgemeester wil ik mij hiervoor engageren. Met sp.a hebben we de voorbije jaren heel wat in beweging gezet. Kleine en grote dingen. Ik wil dat blijven doen. Maar dan op alle beleidsdomeinen, als burgemeester."





Wat De Loor in het OCMW verwezenlijkt heeft, wil hij doortrekken naar de stad. "We hebben van het OCMW een bedrijf gemaakt dat zijn tijd ver vooruit is. De dienstverlening is top, we hebben een nieuw woonzorgcentrum gerealiseerd, een nieuw dagverzorgingscentrum en lokaal dienstencentrum. We spelen hier in de Champions League van de ouderenzorg. In ons Huis van het Kind komen honderden gezinnen langs. We hebben de federale armoedeprijs gewonnen met ons kinderrechtenplan en met het Egmontjaar zetten we de stad een heel jaar in de kijker. En binnenkort zetten we met een team vrijwilligers de 25ste editie van Rock Zottegem neer. Ik ben daar fier op, maar ik wil verder gaan."





Gat met De Potter dichten

Als De Loor de kans krijgt, wil hij ook de stad op het niveau van de Champions League brengen. "Middenstanders en ondernemers moeten meer ondersteund worden en ook op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid is er nog werk aan de winkel. Kinderen moeten overal veilig naar school of naar hun hobby kunnen", vindt De Loor. Als De Loor burgemeester wil worden, gaat hij wel het verschil van 200 voorkeurstemmen met Jenne De Potter moeten dicht fietsen. Of hij moet opteren voor een andere coaltie. De Loor laat echter niet in zijn kaarten. "Het moet een gezonde coalitie zijn, met partijen die goed uit de verkiezing komen."





De Loor vergeet wel te zeggen dat zijn partij een cumulverbod verbiedt. Op een congres in 2016 beslisten de socialisten dat burgemeesters van steden met meer dan 20.000 inwoners niet meer in het parlement mogen zetelen.