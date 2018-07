‘sp.a-voor Zottegem’ stelt gedurfde en vernieuwde lijst voor Frank Eeckhout

25 juli 2018

11u18 0

Als allereerste Zottegemse partij stelt ‘sp.a-voor Zottegem’ haar volledige lijst voor. "En die lijst is gedurfd en vernieuwend te noemen", meent lijsttrekker Kurt De Loor. "Het is echt de perfecte mix geworden tussen jong en oud, mensen met ervaring en nieuwkomers die voor het eerst aan de verkiezingen deelnemen."

Dat sp.a Zottegem niet met een traditionele lijst voor de dag zou komen werd eerder al duidelijk toen beslist werd om samen met ‘Voor Zottegem’ naar de kiezer te gaan. “De inzet van de campagne is duidelijk: we gaan ervan uit dat mensen kiezen voor mensen die dingen doen en op basis daarvan zijn we op zoek gegaan naar geschikte kandidaten", zegt De Loor. Schepenen Kurt De Loor en Sandra De Roeck (48) voeren de lijst aan, voor de jonge nieuwkomers Louie Van Rijsselberge (22) en Yana Giovanis (23). Een gedurfde zet om twee jonge nieuwkomers een prominente rol te geven. Schepen van Sport Peter Roman (53) vervoegt de top 5. Lijstduwer is schepen Joost Franceus (61).