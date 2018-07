‘SOS Hitte’: Zottegem rolt lokaal hitteplan uit



Frank Eeckhout

24 juli 2018

12u53 2

Het wordt heet de komende dagen en dat is ook Zottegems OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken Kurt De Loor (sp.a) niet ontgaan. “Net zoals we in de winter een ‘SOS Winterplan’ uitrollen, rollen we nu een ‘SOS Hitte’ uit. In het bijzonder willen we ouderen, kwetsbare personen en kinderen behoeden tegen de hitte.

We krijgen temperaturen van boven de 30 graden en ‘s nachts wordt het niet kouder dan 20 graden. Niet alleen het KMI zendt een hittewaarschuwing uit. Ook het Zottegemse OCMW doet dat. "In het bijzonder willen we onze senioren, jonge kinderen en kwetsbare inwoners beschermen tegen de hitte en de droogte. Iedereen kan terecht op het nummer 09/364.57.50 met vragen. Wie bijvoorbeeld niet naar de apotheker kan om medicatie of niet naar de winkel kan om water, kan tijdens de kantooruren bellen naar het nummer. Ook wie vermoedt dat iemand uit de buurt hittegerelateerde problemen heeft, kan terecht op het nummer", zegt Kurt De Loor.

De OCMW-voorzitter vraagt aan de inwoners van Zottegem ook om extra waakzaam te zijn. "Heb je bijvoorbeeld alleenstaande senioren of kwetsbare mensen in de buurt wonen, neem dan even een kijkje of ze geen last hebben van de hitte en of er genoeg drinkwater in huis is. Ook aan de medewerkers van het OCMW die huis aan huis gaan poetsen of maaltijden gaan rondbrengen, geven we tips mee en vragen we om extra waakzaam te zijn. Indien nodig kunnen ze ook extra drinkwater voorzien voor hun klanten. En ook aan de wijkagenten wordt gevraagd om een extra oogje in het zeil te houden.”