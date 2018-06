"Slechts 5% van CD&V én N-VA afsnoepen om grootste partij te worden" 27 juni 2018

02u35 0 Zottegem De grootste partij van Zottegem. Niets meer maar ook niets minder. Lode Bruneel (Open Vld) schuwt de grootspraak niet. "Voor een frisse wind door Zottegem, heb je nieuwe gezichten nodig. Die hebben wij", zegt de beleidsadviseur van Alexander De Croo.

'De meeste dromen zijn bedrog' zong Marco Borsato, maar als het Lode Bruneel afhangt wordt zijn liberale droom op zondag 14 oktober wel waarheid. "We hoeven slechts 5 procent van CD&V én N-VA af te snoepen om hen als grootste partijen in te halen. De voorsprong die zij in 2012 hebben genomen, is eerder virtueel geworden. Wij gaan voluit voor de overwinning", stelt de 30-jarige lijsttrekker onomwonden.





De liberalen willen van Zottegem een echte belevingsstad maken. "Wij vertrekken vanuit onze eigen sterkte en gaan voluit voor ons liberaal project. Ik ben ervan overtuigd dat de kiezer ons op die manier een solide mandaat zal gunnen om een stevige, liberale stempel te drukken op het nieuwe bestuur. Dat heeft onze stad meer dan ooit nodig. Als zelfs de socialisten pleiten voor meer aandacht voor de middenstand, weet je dat de tijd rijp is. Zottegem hunkert naar een liberaal en dynamisch bestuur."





(FEL)