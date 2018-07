“Shoot it 2.0!”. Cultuurkamp fotografie

Frank Eeckhout

31 juli 2018

15u45 0

Vind je dat Zottegem wat hippe postkaarten kan gebruiken? Vraag je je af hoe je met gevonden materialen een daglichtstudio bouwt? Wil je graag portretten maken like a pro? Heb je genoeg van saaie vakantiefoto’s met een halve palmboom en een mottige fontein op de achtergrond? Dan is deze coole workshop van maandag 27 tot vrijdag 31 augustus jouw ding!

"Techniek en theorie brengen we onmiddellijk in de praktijk en we experimenteren met de basiselementen van de fotografie. Op het einde van de week nodig je vrienden en familie uit om jouw foto's te bewonderen in onze eigen groepsexpo", klinkt het.

Dit cultuurkamp is geschikt voor jongeren tussen 14 en 18 jaar en kost 90 euro voor jongeren uit Zottegem en 105 euro voor jongeren van buiten Zottegem. Inschrijven kan via https://webshopzottegem.recreatex.be.