“Praat consequent Nederlands met nieuwkomers: zo bewijs je ze echt een dienst”, roept N-VA-gemeenteraadslid op Ronny De Coster

05 februari 2019

17u47 0 Zottegem We moeten stoppen met het overschakelen naar een andere taal, wanneer we anderstaligen wegwijs willen maken in onze stad”, vindt Zottegems gemeenteraadslid Peter Lagaert (N-VA). In een open brief roept hij loketbedienden, sporttrainers en alle inwoners van zijn stad op om voortaan consequent alleen Nederlands te praten met nieuwkomers.

“Om de zaken vooruit te laten gaan en om de mensen te helpen, schakelen we in het ziekenhuis, op het sportveld, aan het loket,… zo snel en gemakkelijk over naar het Frans, Engels of nog een andere taal. Zottegemnaren en bij uitbreiding Vlamingen zijn over het algemeen gastvrije en vaak meertalige burgers die het beste voor hebben met nieuwkomers”, bedenkt Peter Lagaert.

“Maar helpen we de nieuwe inwoners echt door zo snel het Nederlands aan de kant te schuiven?”, vraagt het N-VA-gemeenteraardslid zich af. “Kunnen we hen niet beter helpen door hen consequent, woord voor woord, te ondersteunen bij het verwerven van het Nederlands en er vriendelijk maar kordaat op te wijzen dat Nederlands hier de voertaal is? Helpen we niet meer door hen op het hart te drukken dat de kennis van het Nederlands de enige weg is voor maatschappelijke en professionele integratie”, suggereert Lagaert.

“Ik ben ervan overtuigd dat als we onze anderstalige medeburgers consequent aanspreken in het Nederlands en hen wijzen op het belang van de kennis van onze moedertaal, we deze mensen op termijn een veel grotere dienst bewijzen”, besluit de N-VA’er.