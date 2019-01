“Plannen heraanleg Welzijnstraat missen ambitie” Ook kruispunt Grotenbergestraat met Broeder Mareslaan moet volgens Groen bij werken betrokken worden

Frank Eeckhout

25 januari 2019

17u21 0 Zottegem De plannen voor de heraanleg van de Welzijnstraat in Bevegem missen ambitie. “Het sluipverkeer wordt met die plannen niet aangepakt. En het kruispunt van de Grotenbergestraat met de Broeder Mareslaan even verder moet in die plannen betrokken worden", zegt Dieter Everaert.

De Welzijnstraat bevindt zich achter het station in Zottegem. Door de vele pendelaars én de vier scholen in de buurt krijgt de straat heel wat verkeer te slikken. De kasseien van de Welzijnstraat hebben dan ook hun beste tijd gehad. De vele wegverzakkingen zijn niet meer op twee handen te tellen. Begin 2016 kondigde het stadsbestuur aan dat Farys een dossier had opgestart om de riolering te vernieuwen waarna de stad een nieuwe wegdek kon aanleggen. Er werd wel meteen bij verteld dat de start van die werken nog twee tot drie jaar kon aanslepen. Vandaag is Farys klaar met de plannen.

“Al jaren klagen bewoners van de Welzijnsstraat over de slechte staat van het wegdek en de overlast van sluipverkeer. De heraanleg, die al jaren wordt aangekondigd, is dus broodnodig. Dat er nu eindelijk plannen zijn opgemaakt door Farys is positief. De vervanging van slechte kasseistroken en de oude betonplaten door nieuw asfalt en de plaatsing van een nieuwe riolering is iets waar veel bewoners naar uitkijken", zegt Dieter Everaert.

Wat Groen problematisch vindt, is dat de gevaarlijke verkeerssituatie met heel wat sluipverkeer in de huidige plannen niet aangepakt wordt. “Het huidige straatbeeld wordt quasi gekopieerd terwijl het het ideale moment is om de straat aangenamer en groener in te richten. Qua veiligheid ijveren wij voor een verhoogde oversteekplaats aan de Ooststraat zodat de vele voetgangers en fietsers die de Welzijnsstraat kruisen richting het Onze-Lieve-Vrouwcollege en PTI dit veilig kunnen doen. Voor de auto’s willen we afgebakende parkeervakken. Als we ook het sluipverkeer in Bevegem grondig willen aanpakken moeten deze plannen herwerkt worden. Bevegem verdient beter. Als het van ons afhangt maken we van de Welzijnsstraat een echte woonstraat en geven we de ruimte terug aan bewoners en de schoolgaande jeugd”, meent Everaert.

Ook het kruispunt van de Grotenbergestraat met de Broeder Mareslaan (aan Dreamland) is volgens Groen een zwart punt in het centrum. “Het is een groot obstakel om onze stad op een vlotte en veilige manier binnen te geraken. Het nieuwe rioolstelsel van de Welzijnsstraat moet via een kort stuk in de Grotenbergestraat doorgetrokken worden tot aan de Deinsbekestraat. Het zou een gemiste kans zijn om tijdens de rioleringswerken dit gevaarlijke kruispunt niet grondig te herzien. De heraanleg van het kruispunt van de Grotenbergestraat en de Broeder Mareslaan moet radicaal anders", besluit Everaert.

Groen gaat breide verkeerssituaties maandag aankaarten op de gemeenteraad.