“Organiseer ook zelf aanbod voor kinderen met een beperking” Frank Eeckhout

15 februari 2019

15u04 0 Zottegem Uit een enquête rond het vrije tijdsaanbod en de kinderopvang in onze stad blijkt dat er grote vraag is naar een aanbod voor kinderen met een beperking. “Kinderen met een beperking verdienen evengoed een plezante vrije tijd, zoals ieder ander kind”, zegt Louie Van Rijsselberge, gemeenteraadslid voor sp.a in Zottegem. “Uit de enquête blijkt duidelijk dat de nood hoog is. Wij willen dat het stadsbestuur ook zelf een aanbod uitwerkt.”

G-sport — beweging en sport voor mensen met een beperking — zit ook in Zottegem in de lift. Vanuit verschillende sportclubs komen initiatieven, maar ook vragen over de opstart en omkadering van G-sportinitiatieven. “Als stad zien wij een coördinerende rol weggelegd voor de eigen sportdienst, om enerzijds de sportclubs te begeleiden naar een volwaardige G-sportwerking, en anderzijds het aanbod in Zottegem te bundelen en te promoten”, zegt schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA).

Maar volgens Louie Van Rijsselberge gaan de plannen van de schepen niet ver genoeg. Want in de bevraging, die in de tweede helft van 2018 werd uitgevoerd, blijkt dat 23% van de bevraagde gezinnen aangeeft dat er onvoldoende vrijetijdsaanbod is en 25% vindt dat niet elk kind er zijn of haar gading vindt. “Een bekommernis die hierbij vaak terugkomt, is het gebrek aan afwisseling. Maar er is ook de uitdrukkelijke vraag naar een meer inclusief aanbod, in het bijzonder voor kinderen met autisme of een andere gedragsstoornis. Kinderen met een verstandelijke beperking hebben zeer specifieke noden", zegt Louie Van Rijsselberge die zelf mee sportkampen organiseerde in Zottegem. “Maar net voor die kinderen is het vrijetijdsaanbod minder uitgebreid en ook al te vaak nog onbekend. Bovendien vrezen ouders vaak dat de begeleiding niet aangepast is aan de noden van hun kinderen.”

Op de gemeenteraad van 18 februari stelt Louie dan ook voor om in te zetten op een specifiek aanbod voor kinderen met een beperking. “De resultaten van de enquête tonen duidelijk aan dat er nood is in onze stad. De speelpleinwerking moet verder worden ondersteund in hun inclusiewerking. Dit kan door o.a. extra vormingen aan te bieden aan de animatoren, en ook door te investeren in een gediplomeerde verantwoordelijke die zich heel de vakantie kan bezighouden met aangepaste activiteiten voor de doelgroep. Ik stel ook voor om vanaf de zomer van 2019 G-sportkampen aan te bieden.”

De bevoegde schepen legt de bal voor het uitwerken van een aanbod voor G-sporters volledig in het kamp van de sportclubs, maar volgens gemeenteraadslid Louie Van Rijsselberge is er meer nodig. “Als je ziet dat de vraag groot is, mag je als stadsbestuur niet aan de kant blijven staan. Ik vind dat het stadsbestuur ook zelf een aanbod moet uitwerken. Dat gaat trouwens veel verder dan sport alleen, je moet daarbij het hele vrijetijdsaanbod bekijken.”