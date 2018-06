"Oproep strenge aanpak criminaliteit is hypocriet" 14 juni 2018

Oppositiepartij N-VA vindt de oproep van burgemeester Jenne De Potter (CD&V) om streng op te treden tegen vandalisme, hypocriet. "Aan wie doet men die oproep", vraagt Matthias Diependaele zich luidop af. Aan zichzelf? Want de burgemeester is verantwoordelijk om te zorgen voor die strenge aanpak. Ik stel dan ook voor dat men daar eens werk van maakt in plaats van een oproep de wereld in te sturen waarmee men de indruk wil wekken alsof het iemand anders verantwoordelijkheid zou zijn. We hebben jaren moeten wachten op de camera's op de Markt en het Stationsplein. Dat voorstel werd vanuit de oppositie verschillende keren op de gemeenteraad naar voor geschoven. Maar we hadden er het raden naar waarom dat zo lang heeft moeten duren. Nu ze er zijn, brengt men hoeraberichten uit over de goeie werking. Maar men zou beter verder werk maken van degelijke camera's op andere plaatsen in onze stad zoals aan het Egmontkasteel. En ook de camera's van de NMBS aan de achterkant van het station volstaan niet"; aldus Diependaele. (FEL)