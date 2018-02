"Ondersteuning pop-ups dringend nodig" 27 februari 2018

02u44 0 Zottegem N-VA wil meer pop-ups in Zottegem. "Vorig jaar werd aangekondigd dat dergelijke winkels zouden worden aangemoedigd en ondersteund. Een jaar later kwam daar nog niets van in huis. Samen met de permanente winkels zorgen pop-ups voor een unieke winkelbeleving in onze stad", zegt jongerenvoorzitter Arne De Koninck (24).

Arne De Koninck baatte deze zomer nog met succes 'De Mossel Pop-up' uit in de Stationsstraat. "Een pop-up is de ideale manier om een nieuw concept uit te proberen en te proeven van het ondernemerschap. Indien geslaagd, kan makkelijk de stap gezet worden naar een permanente winkel", zegt De Koninck. Vorig jaar kondigde het stadsbestuur een project aan voor pop-ups. De bedoeling was om panden die al geruime tijd leegstaan te verhuren aan een voordeligere prijs. "Daar komt weining van in huis. We moeten jonge ondernemers aanmoedigen een pop-up te starten. Als stad kan je dat ondersteunen zonder kosten. Onbegrijpelijk dat het stadsbestuur dit project op de lange baan wil schuiven", voegt fractieleider Matthias Diependaele daar aan toe.





Nieuwe winkels

Schepen van Lokale Economie Lieselotte De Roover (CD&V) spreekt oppositiepartij N-VA tegen. "Wij werken wel verder aan dit project. Eén pop-up is zelfs een permanente winkel geworden in de Stationsstraat. Over twee weken zitten we samen met onze leegstandbeheerder en een investeerder. Daarnaast merken we dat mensern weer durven investeren in Zottegem want de voorbije maanden zijn er tal van nieuwe winkels bijgekomen. Voor de pop-ups zijn we echter ook afhankelijk van de eigenaars van de leegstaande panden. Wij kunnen hen niet verplichten een paar maanden te verhuren aan lagere prijzen", stelt De Roover. (FEL)