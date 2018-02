...of van een musical over de bekende graaf 03 februari 2018

03u11 0 Zottegem In zaal Rhetorica voert productiehuis Pijkenzot op vrijdag 9 februari de avant-première op van de musical over het leven van Lamoraal, graaf van Egmont.

Elke Moreels, Maarten Vansintjan en Barbara Cousy gingen begin vorig jaar op zoek naar een cast en selecteerden uiteindelijk 26 acteurs tussen zes en bijna tachtig jaar oud. Momenteel wordt de cast volop klaargestoomd voor de de eerste opvoering. Voor de meesten is het zelfs de eerste keer dat ze meedoen aan een musical. Michiel Van Hende (16) uit Dikkelvenne speelt de jongvolwassen Egmont. De rol van de oudere Egmont wordt gespeeld door Jürgen Soetens (42) uit Zottegem. De musical speelt zich gedeeltelijk af in het Egmontkasteel. De voorstellingen vinden plaats op 9, 10 en 11 februari, 16, 17 en 18 februari en 23, 24 en 25 februari. Vrijdag en zaterdag om 20 uur, zondag om 15 uur. Info over ticklets is te vinden op www.egmontdemusical.be.





(FEL)