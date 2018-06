"Minderjarigen moeten mij hier niet tot aanzetten" SPORTTRAINER VEROORDEELD VOOR ZEDENFEITEN MET SPEELSTER (15) JURGEN EECKHOUT

23 juni 2018

02u29 0 Zottegem Een sporttrainer is veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor zedenfeiten met een 15-jarige speelster. De man bespeelde het meisje, waarop ze elkaar seksueel getinte berichten stuurden. "Het is aan minderjarigen om volwassen mannen niet aan te zetten tot zulke feiten", verklaarde de man eerder.

Het slachtoffertje schreef een emotionele brief, die in de rechtbank werd voorgelezen. Daarin werd het pijnlijk duidelijk hoe zeer de grooming, de Engelse term voor digitaal kinderlokken, het leven van het kind helemaal overhoop heeft gegooid.





"Die brief was heel aangrijpend", motiveerde rechter Blomme in haar vonnis. "Haar zelfbeeld is helemaal verdwenen. Ze durft geen activiteiten in sportclubs meer uitoefenen, ze is vriendinnen kwijtgeraakt. Hij heeft haar zorgeloze tienerjaren afgenomen."





Chatsessies

De chatsessies op Facebook begonnen eerst heel onschuldig. De man voelde zich naar eigen zeggen zeer depressief omdat hij gescheiden was. Het slachtoffertje toonde zich zeer empathisch en probeerde hem op te beuren. "Ze stuurde zelfs hartjes om hem te troosten", aldus de rechter. Maar waar het bij de speelster enkel bij goeie bedoelingen bleef, was hij uit op meer. Na een tijdje kon hij haar overtuigen om seksueel getinte berichten te sturen. De trainer wilde steeds verdergaan, maar gelukkig kwam het nooit zo ver dankzij haar ouders. Bij een toevallige controle van haar smartphone botsten zij op de bizarre gesprekken tussen hun dochter en de pedofiele man.





Berichten verwijderen

Die probeerde zich nochtans tijdens de chatbeurten zoveel mogelijk in te dekken. "Ze moest van hem alle berichten verwijderen, uit eigenbelang om zichzelf te beschermen", gaat rechter Blomme verder. "Hij stond nooit stil bij de gevolgen voor het minderjarig meisje. Hij doet de hele tijd aan schuldverschuiving. Hij verklaarde achteraf dat hij haar meermaals zou verwittigd hebben dat zij ermee moest stoppen. Hij vindt nog altijd dat het aan de minderjarige is om volwassen mannen niet aan te zetten tot zulke feiten. Er is nog steeds geen volwaardig schuldbesef."





Begeleiding

De man is recent gestart met een begeleiding voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en moet zich verder laten helpen. De rechtbank veroordeelde hem tot twee jaar cel met uitstel en 4.000 euro boete, waarvan 1.600 euro met uitstel. Hij wordt voor vijf jaar uit de rechten ontzet en mag tien jaar niet betrokken zijn in verenigingen met minderjarigen. In totaal moet de beklaagde 7.780 euro aan schadevergoeding en rechtsplegingvergoeding betalen.