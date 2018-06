"Mijn werk is nog niet af" JENNE DE POTTER GAAT VOOR TWEEDE TERMIJN ALS BURGEMEESTER FRANK EECKHOUT

05 juni 2018

02u52 0 Zottegem "Mijn werk is nog niet af. Daarom ga ik voor een twee ambtstermijn als burgemeester. Of dat opnieuw met sp.a is, laat ik in het midden. We sluiten alleszins geen voorakkoord en kijken hoe de kiezer ons beleid evalueert", zegt Jenne De Potter (CD&V).

"We willen de vernieuwde dynamiek in Zottegem blijven verderzetten", steekt burgemeester Jenne De Potter van wal. We kunnen terugblikken op een legislatuur waarin ongelofelijk veel is gebeurd en veel is veranderd. Ons centrum werd vernieuwd. Iets wat nog niet zo lang geleden een troosteloze parking was, is nu een gezellig plein waar jongeren elkaar ontmoeten en waar heel wat activiteiten plaatsvinden. Door onze inspanningen liep de leegstand terug en werd er opnieuw geïnvesteerd in ons centrum. We openden het AC Sanitary, een uniek gebouw met een gecentraliseerde dienstverlening. We hebben de schoolomgevingen in Velzeke, Erwetegem en Strijpen volledig heringericht en legden kilometers nieuwe fietspaden en voetpaden aan. Het nieuw WZC Egmont met het dagverzorgingscentrum en lokaal dienstencentrum is een belangrijke investering in welzijn. Daarnaast hebben we sterk ingezet op het sociaal leven met renteloze leningen voor verenigingen en ook onze carnavals en kermissen kregen een nieuwe boost", somt De Potter enkele belangrijke verwezenlijkingen op.





Uitstekende balans

De 38-jarige burgemeester is dan ook blij dat het partijbestuur hem unaniem heeft voorgedragen om CD&V naar een verkiezingsoverwinning te stuwen. "We kunnen een uitstekende balans voorleggen en hebben de drive en de ambitie om Zottegem nog beter te maken. Maar ons werk is zeker nog niet af. Zo is de doorbaak in het dossier van het Oud-College, waar we naast een nieuwe woonproject ook een ondergrondse parking met 100 publieke parkeerplaatsen gaan realiseren. Het is een stevig dossier dat nu is opgestart, maar nog zijn uitvoering moet kennen. En zo zal de bouw van de nieuwe cultuurzaal en academie voor muziek woord en dans, aangevuld met een ondergrondse parking op de Sanitary-site, een extra aantrekkingspool worden."





Inwoners betrekken

De Potter droomt ervan om alle inwoners nauwer bij het stadsgebeuren te betrekken. "Het zijn immers de verenigingen en de inwoners zelf die het wonen in onze stad aangenamer kunnen maken. In Bevegem staat er al een stevige buurtwerking op poten. "Zo hebben we de overlast die de fuifzaal met zich meebracht aangepakt, is er van een doortrekkersterrein geen sprake meer en is het er veiliger om te fietsen. We zijn ook van plan om de dorpskernen van onze deelgemeenten op te frissen, zodat ook daar de buurtwerking en het verenigingsleven een boost krijgt", belooft De Potter.





Met één zetel op overschot wordt het uitkijken of een coalitie met sp.a nog mogelijk wordt. "We hebben goed samengewerkt, maar ook wel eens ruzie gemaakt. Of dat een garantie is voor een voortzetting van de coalitie? Dat zien we op 14 oktober wel", lacht De Potter.