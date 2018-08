“Met de Zebraroute veilig naar school in Zottegem” Frank Eeckhout

30 augustus 2018

Voor Zottegem, de partner van sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, pleit voor meer zebrapaden in de buurt van scholen. “Vorig jaar vonden in ons land elke dag tien verkeersongevallen plaats waarbij een kind jonger dan vijftien gewond raakte of stierf. Hallucinante cijfers,” vindt Kenny Verbanck.

Volgens experts kunnen kinderen best pas vanaf 10 jaar alleen naar school fietsen. Uit cijfers blijkt echter dat meer dan de helft van de Zottegemnaren het onveilig vindt voor kinderen om zich te verplaatsen in de stad. "Verkeersveiligheid, zeker voor kinderen, moet echt een topprioriteit worden in onze stad. Wij stellen voor om een ‘Zebraroute’ uit te stippelen in de verschillende schoolbuurten zodat kinderen een veilige tocht naar school kunnen ondernemen", zegt Verbanck.

Louie Van Rijsselberge: “Experts zijn het eens. Kinderen jonger dan tien jaar kunnen vaak het verkeer nog niet goed lezen en hebben vaak geen oog voor hun eigen veiligheid. Ze zullen bijvoorbeeld meer geïnteresseerd zijn in een spelend vriendje dan in een voorbijrijdende auto. We moeten er dus voor zorgen dat we de infrastructuur rond scholen zo uitbouwen dat de verkeersveiligheid van die jonge kinderen optimaal wordt gegarandeerd. Met ‘Voor Zottegem’ stellen we dan ook voor om te investeren in een Zebraroute naar de Zottegemse scholen. We vragen om extra en veilige zebrapaden en fietspaden aan te leggen op de route waar veel kinderen langskomen op weg naar school. We willen verder ook dat er geïnvesteerd wordt in kiss-and-ride-zones zodat ouders hun kinderen veilig aan de schoolpoort kunnen afzetten.”