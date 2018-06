"Met actie taboe bespreekbaar maken" AZ SINT-ELISABETH START CAMPAGNE TEGEN OVERGEWICHT FRANK EECKHOUT

02 juni 2018

02u58 0 Zottegem Samen met AZ Sint-Elisabeth zet OCMW-voorzitter, en peter van de actie, Kurt De Loor zijn schouders onder 'Obesitas, tijd voor actie of dikke zever?'. Hij gaat drie weken lang minstens één dag per week 20 kilo extra meesleuren om zo te ondervinden hoe obesitas weegt op het leven.

Gisteren startte in AZ Sint-Elisabeth een bewustwordingsactie rond obesitas. De actie kreeg de naam 'Obesitas, tijd voor actie of dikke zever?' mee. "Met de actie willen we het taboe bespreekbaar maken. Al te vaak wordt er met een beschuldigende vinger gewezen naar mensen met een teveel aan kilo's. Obese mensen worden nog al te vaak gestigmatiseerd," zegt chirurg dr. Marc Focquet. "'Het zal wel hun eigen fout zijn', 'ze hebben geen karakter' of 'zouden ze niet beter wat minder eten?', het zijn opmerkingen waar obese mensen mee geconfronteerd worden. Vaak onterecht. Dat stigma willen we met deze campagne doorbreken."





Om de bewustwordingscampagne in de kijker te zetten, ging AZ Sint-Elisabeth op zoek naar een peter. Die vonden ze bij Kurt De Loor. "Ik geen seconde getwijfeld. Zo'n 2,2 miljard mensen of één derde van de wereldbevolking is te zwaar, 700 miljoen daarvan zijn obees of zwaarlijvig. En er rust inderdaad nog een groot taboe op obesitas en dat willen we graag de wereld uit helpen."





Praktische tips meegeven

Tijdens de campagne zal De Loor ook aan de lijve ondervinden welke invloed obesitas heeft op je leven. "Tijdens de drie weken campagne zal ik minstens één dag per week 20 kilo extra meesleuren om zo te weten te komen wat het effect is van overgewicht op mijn activiteiten en mijn leven. Al mijn bevindingen en tips kan je volgen via sociale media via #obesitasdikkezever. Ik engageer mij om elke dag een heel praktische tip mee te geven voor mensen met een maatje meer. Soms kan een kleine gewoonte zoals je wagen een straat verder parkeren als je op het werk aankomt al een verschil betekenen."





Info-avond

Om de campagne in te zetten werd een wandelende persconferentie georganiseerd en de 20 kilo meer werden voor de OCMW-voorzitter alvast een hele uitdaging. "Zelfs een korte wandeling is een hele opgave, ik denk dat ik de komende weken echt nog versteld ga staan van de grote impact van obesitas op je dagelijkse leven."





De bewustwordingsactie eindigt met een info-avond in AZ Sint-Elisabeth op donderdag 21 juni waarop iedereen, jong en oud, dik en dun, van harte welkom is. Opmerkelijk: de snoepautomaten in het ziekenhuis blijven tijdens de actie staan en ook alcohol wordt verder geserveerd in de cafetaria en het restaurant. Nochtans zijn beide niet echt aan te raden voor obese mensen.