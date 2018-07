Leren beatmixen in DJ Summerschool







Frank Eeckhout

31 juli 2018

15u34 0

Radio M fm geeft jongeren de kans om de stiel van dj aan te leren in de DJ Summerschool.

"Het begin van de vakantie was voor een aantal jongeren wel heel bijzonder. Een week lang konden ze hun favoriete hobby beoefenen onder leiding van Troppix en Amber. Ze kregen de kans om te leren beatmixen als een pro, ze ontdekten de geheimen van de mengtafel, ze konden met verschillende muziekstijlen experimenteren en sloten de week af met en minifuif en een radioprogramma op M fm", vertelt Guy De Clercq.

Van 20 tot 24 augustus is er opnieuw een DJ kamp in de Kloosterstraat 40 in Erwetegem. "De dag start om 9 uur, de sessies lopen tot 16.30 uur. Voor één dag betaal je 60 euro. De hele week kost 250 euro", geeft De Clercq nog mee. Inschrijven kan via info@kloosterstraat40.be, 0486/13.11.77 of facebook/djsummerschool.