'Kruistocht in spijkerbroek' voor alle vijfde- en zesdeklassers Sint-Barbaracollege Frank Eeckhout

18 februari 2019

17u13 0 Zottegem In het Sint-Barbaracollege in Zottegem hebben alle vijfde- en zesdeklassers het boek ‘Kruistocht in Spijkerbroek’ van Thea Beckman gekregen. “Daarmee willen we het leesplezier bij onze leerlingen bevorderen", zegt directeur Marc De Groote.

Via allerlei acties pleit het Sint-Barbaracollege voor meer leesplezier op school. “Voorlezen en lezen hebben positieve effecten op taalontwikkeling en verrijken de woordenschat. Hoe meer er wordt (voor)gelezen en hoe vroeger daarmee wordt gestart, hoe groter de effecten. Leesplezier is geen synoniem voor speels, leuk, vermakelijk of vrijblijvend. Het gaat in essentie over het bevorderen van de leesmotivatie en attitude. Leesplezier dient veel doelen en is ook nodig voor de sterke lezers", ervaart directeur Marc De Groote.

Elk jaar bundelen boekhandels en diverse organisaties hun krachten om een klassieker voor de jeugd op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. “Dit jaar gaat het om ‘Kruistocht in Spjikerbroek’, waarin een zestienjarige jongen zich op als proefkonijn opgeeft om naar de Middeleeuwen geflitst te worden, om daar één middag een kijkje te nemen. Alle 140 leerlingen uit de derde graad hebben het boek gekregen van de voorzitters van onze oudercomités Pieter De Vuyst en Vincent Latré", geeft de directeur nog mee.