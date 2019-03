Jong geleerd is oud gedaan: Dag van de Actieve Burger in basisschool Bevegem Frank Eeckhout

29 maart 2019

Het GO! roept woensdag 3 april uit tot de Dag van de Actieve Burger. De leerlingen van GO! basisschool Bevegem zetten zich op die dag extra in voor anderen.

Het derde leerjaar houdt een zwerfvuilactie op en rond het schooldomein. De leerlingen van het vierde leerjaar tonen hun hart voor de zorgsector en brengen een bezoek aan de mensen van De Bron en De Hoop. De vijfdeklassers helpen de kleuterjuffen en de zesdeklassers leren via spelvormen wat actief burgerschap inhoudt. “We dragen in onze school burgerschap hoog in het vaandel. Op 3 april tonen we via allerlei activiteiten dat we aandacht hebben voor de samenleving. We leren onze kinderen om samen te werken aan een betere wereld. Hoe jonger we onze kinderen kunnen doordringen van waarden als respect en solidariteit, hoe beter", zegt directeur Steven Ghys.