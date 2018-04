"Is hier sprake van vriendjespolitiek?" BUURT HEKELT DUBIEUZE BOUWVERGUNNINGEN DOOR PROVINCIE FRANK EECKHOUT

02u26 0 Zottegem Het provinciebestuur heeft al twee keer een bouwvergunning afgeleverd voor de bouw van een meergezinswoning in een tuinzone in de Sabina Van Beierenlaan. "Zowel de stad, de Raad Van Vergunningsbetwisting als de Provinciaal Stedenbouwkundig Ambtenaar zijn nochtans tegen", zeggen buurtbewoners misnoegd.

Er zijn plannen om een meergezinswoning te bouwen op een lapje grond achter de eerste woning in de Sabina Van Beierenlaan en de parking van de Bevegemse Vijvers. Buurtbewoners tekenden al twee keer protest aan tegen de bouwaanvraag én ze staan niet alleen met hun verzet. "De eerste bouwaanvraag voorzag een meergezinswoning van zes wooneenheden, de bouw van zes appartementen zeg maar, in de tuinzone. Omdat deze bouw de privacy van enkele omwonenden bedreigde, tekenden we bezwaar aan tegen deze plannen. Ons verzet kende begrip bij de Stedenbouwkundige Dienst van Zottegem en het stadsbestuur, want de bouwaanvraag werd geweigerd. De aanvrager trok dan naar de deputatie, maar ondanks negatief advies van de Provinciaal Stedenbouwkundig Ambtenaar leverde de deputatie toch een bouwvergunning af. We zijn hiertegen in beroep gegaan bij de Raad Van Vergunningsbetwisting in Brussel en hebben gehoor gekregen waarna de bouwvergunning werd geschorst", vertellen de omwonenden.





Nieuwe bouwaanvraag

Daar liet de eigenaar van de lap grond het echter niet bij en hij diende prompt een nieuwe bouwaanvraag in. Deze keer niet voor een meergezinswoning met zes, maar met vier wooneenheden, in de hoop dat een afgeslankte versie wel op begrip kon rekenen. Maar dat was zonder de buurtbewoners gerekend. "Om dezelfde redenen tekenden we opnieuw bezwaar in. En net als bij de eerste aanvraag volgden de Stedenbouwkundige Dienst van Zottegem en het stadsbestuur onze motivering, want ook nu weer weigerde de stad een bouwvergunning af te leveren. De aanvraag trok opnieuw naar de provincie en ondanks nog maar eens een negatief advies van de Provinciaal Stedenbouwkundig Ambtenaar, werd de bouwvergunning toch afgeleverd. Uiteraard zijn we weer naar de Raad Van Vergunningsbetwisting gestapt. Het is nu wachten op de uitspraak."





De omwonenden stellen zich wel serieuze vragen bij deze gang van zaken. "Elk weldenkend persoon zou na tien negatieve adviezen toch tot de conclusie moeten komen dat er geen bouwvergunning kan verleend worden voor dit project. We vragen ons luidop af of er sprake is van vriendjespolitiek en belangenvermenging bij de verantwoordelijke personen die in de deputatie zetelen of dat er steekpenningen zijn uitgedeeld om de bouwvergunning toch te verkrijgen", besluiten de omwonenden.