“Investeer in mensen en niet alleen in camera’s om overlast aan te pakken” Frank Eeckhout

26 maart 2019

08u30 0 Zottegem Voor gemeenteraadslid Louie Van Rijsselberge (sp.a) is het plaatsen van extra veiligheidscamera’s onvoldoende om de overlast n Zottegem aan te pakken. “Zorg voor meer blauw op straat en een betere buurtwerking", raadt hij het gemeentebestuur aan.

Zottegem krijgt de laatste weken af te rekenen met overlast. Zo werd het speelpleintje aan het Heilig Hartplein al verschillende keren gevandaliseerd en werd na een fuif op andere plekken in Bevegem lelijk huis gehouden met gebroken flessen en omgegooide bloembakken. Ook Beisloven kampt met hetzelfde probleem. “De buurtbewoners van Bevegem en Beisloven uiten dan ook terecht kritiek op deze overlast want dergelijk vandalisme kan niet worden getolereerd. Het stadsbestuur was er als de kippen bij om het plaatsen van extra camera’s met hoogdringendheid te agenderen op de gemeenteraad. Hoewel veiligheidscamera’s een hulpmiddel kunnen zijn bij het bestrijden van criminaliteit, vindt onze fractie dit geen zaligmakende oplossing. Kijk naar andere steden waar vele duizenden euro’s werden geïnvesteerd om op elke straathoek een camera te plaatsen, de overlast en criminaliteit daalden er nagenoeg niet door", stelt Louie Van Rijsselberge.

Om het probleem aan te pakken, wil het gemeenteraadslid dat het stadsbestuur investeert in mensen en niet enkel in camera’s. “Naast een verhoogde aanwezigheid van de politie tijdens weekendnachten op de gekende pijnpunten, moet er ook ingezet worden in een sterke buurtwerking. De beste resultaten worden verkregen met buurt- en jongerenwerkers die de straat opgaan, pleintjes en parken bezoeken en rechtstreeks met jongeren aan de slag te gaan. Door zich op een laagdrempelige manier op te stellen, kunnen ze verschillende jongeren bereiken en deze indien nodig ook het goede pad op helpen", besluit hij.