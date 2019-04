“Ideale gelegenheid om stad te tonen aan groot publiek en er echt volksfeest van te maken” Frank Eeckhout

04 april 2019

Nu de meeste voorjaarsklassiekers achter de rug zijn, kijken heel wat wielerliefhebbers uit naar de Ronde van Vlaanderen. Net als de voorbije jaren passeert de wielerkaravaan ook nu weer door het centrum van Zottegem. “Als wielerstad is de passage van de renners en de extra randactiviteiten een ideale gelegenheid om ons op de kaart te zetten. De renners rijden langs het Stationsplein, de Stationsstraat, Markt en Heldenlaan richting Elene en Velzeke waar ze met de Lippenhovestraat en de Paddestraat de eerste kasseistroken van de dag voor de wielen krijgen. We gaan die kasseistroken trouwens extra in de verf zetten met een spandoek met het opschrift ‘De kasseien maken de koers’. In de Paddestraat worden de renners ook begroet door een detachement Romeinse legionairs, een initiatief van het Provinciaal Archeocentrum Velzeke”, vertelt burgemeester De Potter.

Grote schermen en Rondedorp

De stad wil de doortocht in het centrum van Zottegem én in het centrum van Velzeke niet onopgemerkt voorbij laten gaan. “Zondag wordt opnieuw een wielerhoogdag. Samen met een aantal horeca uitbaters, toveren we de Markt om tot het Zottegemse Rondedorp. Van 9 tot 11 uur kan je er genieten van een gratis ontbijt. Daarna is er een optreden van De Platte Choco’s. Uiteraard wordt de wedstrijd op groot scherm getoond en hoef je niets te missen van het wielerspektakel. Het wordt ook drie keer drummen voor de koers: om 9.35 uur passeren de junioren, om 11.40 uur de dames en omstreeks 12.40 uur wordt het uitkijken om de eliterenners aan te moedigen. Daarnaast is er ook een Rondedorp voorzien op de Penitentenlaan waar de wedstrijd ook op groot scherm zal worden getoond”, besluit De Potter.