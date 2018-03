"Hopelijk wordt dit geen tweede Gent" OMSTREDEN PROEFOPSTELLING GODVEERDEGEMSTRAAT DEFINITIEF INGEVOERD FRANK EECKHOUT

06 maart 2018

02u55 0 Zottegem De omstreden proefopstelling in de Godveerdegemstraat wordt definitief ingevoerd "We hebben de strijd tegen de nieuwe verkeerssituatie verloren, een slechte zaak voor de kleine zelfstandigen. Laat ons hopen dat Zottegem geen tweede Gent wordt", reageert Bart Schelstraete van Bakkerij Sint-Anna.

Bewoners en omwonenden van de stationsbuurt in Zottegem stonden lijnrecht tegenover elkaar met betrekking tot de plannen om eenrichtingsverkeer in een deel van de Godveerdegemstraat en Léonce Roelsstraat in te voeren. "Broodroof", vond Bart Schelstraete, waarop hij prompt een petitie startte. De bakker kreeg echter snel reactie op zijn uitspraak. "Het eenrichtingsverkeer werd ingevoerd naar aanleiding van een rondvraag bij de bewoners van de Godveerdegemstraat en Léonce Roelsstraat. Die petitie werd zelfs gesteund door de handelaars en de vrije beroepen uit die straten", reageerde bewoner Wim van Geert.





Na adviezen van de politie, de verkeersraad, De Lijn en AWV én na het aanhoren van de reacties van de bewoners besliste het stadsbestuur om het éénrichtingsverkeer definitief in te voeren. "In beide straten worden ook nog fietssuggestiestroken aangelegd en ter hoogte van de brug over de spoorweg komt er een wegversmalling. Op die manier gaan we in op vragen van de zwakke weggebruikers", zegt schepen van Mobiliteit Peter Vansintjan (CD&V).





Locale economie

Bart Schelstraete reageert ontgoocheld op de beslissing. "Al onze argumenten werden van meet af aan van tafel geveegd. Het was meteen duidelijk dat de schepen zijn wil zou doordrijven. Als het de bedoeling is om van Zottegem een tweede Gent te maken, dan zijn we goed op weg. Ik vraag mij alleen af of dat onze lokale economie ten goede gaat komen", zegt Schelstraete.





Voor de Astridstraat in deelgemeente Oombergen besliste het college de proefopstelling wél op te heffen en terug te keren naar de vroegere situatie. Daar krijgen de opmerkingen van de handelaars wel gehoor. "Om tegemoet te komen aan de vraag van de bewoners om een oplossing te bieden aan het sluipverkeer in de Minnebergstraat, hebben we beslist over te gaan tot de herinrichting van de Minnebergstraat. Het aanbrengen van een asverschuiving om de snelheid van het verkeer te remmen moet automobilisten ontraden om deze straat te gebruiken als sluipweg. Daarnaast zal aan Agentschap Wegen en Verkeer, dat wegbeheerder is van de N42, de vraag gesteld worden naar het nemen van maatregelen om een U-bocht op de N42 onmogelijk te maken voor het verkeer dat uit de Astridstraat komt. Dat zorgt immers voor gevaarlijke verkeerssituaties", geeft Vansintjan nog mee.