"Hopelijk supporteren Belgen mee voor ons" KROATISCHE CAFÉ-UITBATER KIJKT REIKHALZEND UIT NAAR WK-FINALE LIEKE D'HONDT & FRANK EECKHOUT

14 juli 2018

02u34 0 Zottegem Darko Soldo van café De Zoeten Inval in het Bijlokepark in Zottegem kijkt reikhalzend uit naar zondag. De cafébaas heeft Kroatische roots en kan niet wachten tot Kroatië de finale van het WK voetbal speelt tegen Frankrijk.

Het terras van De Zoeten Inval in Zottegem is versierd met Belgische vlagjes, maar de Kroatische vlaggen, het truitje en de rood-wit geruite helm van Darko Soldo maken al snel duidelijk dat het café ook Kroatië een warm hart toedraagt. Dat kan moeilijk anders, want uitbater Darko heeft Kroatische roots. Hij verhuisde 42 jaar geleden naar België en supporterde tijdens het WK zowel voor de Rode Duivels als voor de Kroaten. "Ik hoopte drie weken lang dat de Belgen de finale zouden spelen tegen de Kroaten. De twee ploegen zouden het verdiend hebben. Frankrijk speelt te veel antivoetbal", zegt Darko.





Nu het anders is uitgedraaid en de Belgen zaterdag de troostfinale spelen tegen Engeland, kan de Zottegemnaar met Kroatische roots voluit voor Kroatië supporteren. "Ik hoop dat ze wereldkampioen worden. En België moet zaterdag de derde plaats halen natuurlijk."





Patriotten

Darko en zijn vrouw Carine Pien zijn trots op de prestatie van Kroatië en vinden het jammer dat ze de sfeer in het land moeten missen. "Kroatië staat momenteel helemaal op zijn kop, want de Kroaten zijn patriottischer dan de Belgen", zegt Carine. "We zouden graag maandag over en weer gaan naar Kroatië om de sfeer op te snuiven, maar dat zal moeilijk zijn met het café en de opkuis van het wk-dorp. Al pakken we misschien toch onze valiezen als ze wereldkampioen zijn", lacht Carine.





Supporteren doet Darko zondag samen met zijn gezin op de Markt in Zottegem. "Eerst is er nog een babyborrel in het café, maar daarna gaan de deuren dicht en trekken we naar de Markt", zegt Darko. Daar organiseert de jeugd van De Zoeten Inval samen met café Avenue en de stad het Egmonts WK Village. De supporters zijn er welkom vanaf 16 uur, de finale begint om 17 uur. "We roepen alle Belgen op om voor Kroatië te supporteren", zegt Carine. "Hopelijk winnen we en kunnen we het WK met een groot feest afsluiten in Zottegem."





Twee vaten

Ook de organisatoren van het wk-dorp willen van de finale een feest maken. Zij hebben alvast Get Ready geboekt om na de wedstrijd op te treden. "En als de Kroaten winnen, trakteer ik met twee vaten bier", zegt Darko.Fans van de Rode Duivels kunnen zaterdag terecht in Café De Zoeten Inval en in het wk-dorp op de Markt van Zottegem. Het dorp opent om 15 uur en de wedstrijd begint om 16 uur. Dj Bart-Jan Depraetere en dj Zina zorgen na de match voor extra sfeer.