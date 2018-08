"Honden en katten verplicht laten chippen" Frank Eeckhout

18 augustus 2018

Als het van Groen Zottegem afhangt, worden alle honden en katten verplicht gechipt.

Groen wil een samenleving die respectvol omgaat met dieren. "Dat moet zich ook vertalen in het beleid van de stad. Het stadsbestuur zou sensibiliseringscampagnes kunnen opzetten om impulsieve aankopen te voorkomen, zodat dieren na een tijdje niet in het asiel eindigen. Het zou ook de subsidies voor de asielen, waarmee de stad samenwerkt, kunnen verhogen. Want de overheidssubsidies voor asielen zijn immers niet meer dan een aalmoes", weet gemeenteraadslid Heidi Schuddinck.

Ook de verplichting om honden en katten te chippen moet duidelijk worden gemaakt en gecontroleerd. "In samenwerking met de politie moet elke vorm van dierenmishandeling aangepakt worden. Ook de overlast door zwerfdieren moet aangepakt worden door een verbod op het achterlaten van voedselafval. Daarnaast pleiten we ook voor hondenuitloopplekken en speelzones voor honden in het centrum", zegt Groen kandidate Linda Pien van de vzw Poezenvrienden