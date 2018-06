'Groen licht' voor top zes 05 juni 2018

02u52 0 Zottegem Groen Zottegem heeft haar top zes vrijgegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De partij pleit voor een aangenaam fietsklimaat, een goed onderbouwd en slim sociaal beleid en een propere, groene en bedrijvige stad.

Dat gemeenteraadslid Heidi Schuddinck bovenaan de lijst staat, was al geweten. De tweede plaats is voor Wim Van Geert (50). Van Geert kwam de voorbije maanden naar voren als stuwende kracht voor een veiliger Godveerdegemstraat. Verder coördineert hij jaarlijks boomplantacties met Natuurpunt. De derde plaats is voor Evelyne Cloet (48), leerkracht engineering en technisch coördinator in het Scheppersinstituut in Wetteren. Zij is ook vrijwilliger bij Natuurpunt. Op plaats vier staat gepensioneerd arts Frank Douchy (66). Hij werkt nu halftijds als adviserend arts voor Fedasil in Brussel om te oordelen over medische problemen van asielzoekers. De voorbije jaren zetelde hij in de seniorenraad en het Autonoom Gemeentebedrijf.





Studente Bess Bogaert (20) krijgt de vijfde plaats. In de jeugdraad zet ze zich in voor een actief jeugdbeleid. Plaats zes is voor Ben Boone (39). Hij stampte mee het korteketeninitiatief Voedselteam Rijkbos uit de grond. Binnen Groen werkt hij al enkele jaren aan een betere mobiliteit, verkeersveiligheid en burgerparticipatie. "Onze kandidaten hebben een verschillende achtergrond, eigen expertise en vormen een uitstekend team", laat Schuddinck weten. (FEL)