"Geen werken? Dan maar 50 per uur" AL 95% BEWONERS PROVINCIEBAAN ONDERTEKENDE PETITIE FRANK EECKHOUT

27 februari 2018

02u44 0 Zottegem Bewoners van de Provinciebaan in Velzeke zijn een petitie gestart om de maximumsnelheid op deze gewestweg van 70 naar 50 per uur te brengen. "We zijn het getalm van onze politici én van het Agentschap Wegen en Verkeer beu. Al jaren ijveren wij voor de heraanleg van deze weg, maar telkens worden we met een kluitje in het riet gestuurd", zegt William Smesman van het actiecomité.

Het getouwtrek rond de heraanleg van de Povinciebaan/N46 in Velzeke blijft maar duren. "Plaatselijke politici hebben eind september 2017 met een perscommuniqué zand in de ogen van de bewoners gestrooid met loze beloftes over de vernieuwing, die in het najaar zou moeten starten. Op een infovergadering eerder deze maand kregen we echter andere info te horen. Het eerste deel van de werken, van de overweg ter hoogte van Hof van Oranje tot aan de Lippenseweg, wordt pas begin volgend jaar aanbesteed. Dat betekent dat de werken pas in het tweede deel van 2019 kunnen starten, een jaar later dan beloofd. De tweede fase, van de Lippenseweg tot aan dranken Pede, is maar gepland voor 2021 of 2022. Dit wordt dus zo goed als zeker een vijfjarenproject om 2,6 kilometer baan te vernieuwen. In China bouwen ze een brug van 40 kilometer over de zee in twee jaar tijd", zucht Smesman.





Omdat noch het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) noch de plaatselijke politici hun verantwoordelijkheden opnemen, hebben William Smesman en echtgenote Sabina De Lille besloten om een actiecomité op te richten. Zij worden hierbij gesteund door buurtbewoners Ivan Van Caenegem, Marc De Smaele, Firmin Bauwens en Dirk De Loor. "Het is ons doel de snelheid tijdelijk te beperken tot 50 kilometer per uur. Door de snelheid, in afwachting van de nieuwe baan, tijdelijk terug te schroeven, hopen we dat de situatie voor ons wat leefbaarder wordt."





Vrachtverkeer

Dat het getalm de buurtbewoners hoog zit, blijkt uit het enthousiamse waarmee ze de petitie ondertekenen.





"Reeds 164 buurtbewoners hebben hun handtekening gezet. Dat is 95 procent van alle bewoners van de Povinciebaan. Overal waar we persoonlijk contact hadden met de bewoners, klonk hetzelfde verhaal: de baan is rotversleten en hoogdringend aan vernieuwing toe. Het overmatige vrachtverkeer doet onze woningen daveren. Een kopie van de petitielijst wordt eerstdaags voorgelegd aan het schepencollege van Zottegem, aan ingenieur De Backer, verantwoordelijke van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen en Ben Weyts (N-VA), minister van mobiliteit. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, zal wellicht toch iemand zijn verantwoordelijkheid opnemen", hopen de leden van het actiecomité.