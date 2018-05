"Geen partij oprichten, maar wel spreekbuis zijn" GROEP ACHTER MYSTERIEUZE AFFICHECAMPAGNE NEEMT MASKER AF FRANK EECKHOUT

26 mei 2018

03u01 0 Zottegem 'Voor Zottegem' is het motto van de iniatiefnemers achter een mysterieuze affiche- en Facebookcampagne. Gisteren namen de initiatiefnemers hun masker af. "Wij zijn jonge mensen die frisse ideeën aanreiken om onze stad beter te maken", klinkt het.

"Onze stad heeft superhelden nodig!" Deze slogan dook de voorbije maanden steeds weer op in het Zottegemse straatbeeld. Gelijktijdig werd ook de Facebookpagina 'Voor Zottegem' gelanceerd. "Het idee groeide gelijdelijk onder vrienden aan de toog. Aangezien we allemaal graag in Zottegem vertoeven, droomden we ook wel eens weg hoe we van Zottegem een echte superstad kunnen maken. We werkten enkele thema's uit waarvan we denken dat die op de politieke agenda thuishoren. Om extra aandacht te trekken, beslisten we om alles anoniem te doen. Op die manier maakten we het mysterie alleen maar groter", licht Kenny Verbanck toe.





De slogan luidde "Onze stad heeft superhelden nodig!". Op de vraag wie deze superhelden dan moeten zijn, antwoord Lieselot Eeman het volgende: "Onze stad heeft inderdaad superhelden nodig, maar gelukkig zijn die er al. Van bruisende horecazaken, grote en kleine verenigingen tot mensen die zwerfvuil gaan rapen. We heb tonnen respect voor deze helden die elke dag mee onze stad maken. Deze campagne is er dus ook voor hen."





"De voorbije maanden pleitten we onder andere voor een Zottegems Horeca-team, een samenwerking tussen stad, horeca en handelaar, een opwaardering van het jeugdhuis naar een echt jongerencentrum en een veilige tocht naar school met de Zebra-route", gaat Arne Schepens verder. "Via onze Facebookpagina ontvingen we heel wat positieve reacties van horecazaken, ouders en mensen die de verkeersveiligheid aankaartten. Een debat creëren was dan ook een doel op zich. En daarin zijn we zeker geslaagd."





Wat de toekomst nog brengt, is voor de jongeren voorlopig nog een vraagteken. "We willen de komende maanden wel wegen op het debat en we willen nog meer voorstellen lanceren. Daarnaast willen we ook inzetten op burgerparticipatie en zaken organiseren waarbij we elke Zottegemenaar uitnodigen om samen met ons na te denken. Alle constructieve voorstellen zijn dan ook welkom. Het is ook niet de bedoeling dat we een nieuwe politieke partij oprichten. Wel willen we een spreekbuis zijn, waar iedereen met een hart voor de stad terecht kan", voegen Louie Van Rijsselberge en Benjamin Van Crombrugge.