"Festival nog spectaculairder vanuit de lucht" TICKETHOUDERS DANCE D-VISION MAAKTEN KANS OM LUCHTDOOP TE WINNEN FRANK EECKHOUT

04 augustus 2018

02u32 0 Zottegem Het festivalterrein van Dance D-Vision oogt nog spectaculairder vanuit de lucht. "Die luchtdoop was echt de max. Ik was wel zenuwachtig en had een beetje schrik, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Boven de festivalweide vliegen was echt wel spectaculair", zegt Jente Eeckhout (21) uit Hillegem.

Jongeren die een (combi)ticket voor Dance D-Vision gekocht hebben, kwamen gisteren in aanmerking om een luchtdoop te winnen. Dit geeft een speciaal cachet aan het festival en is voor Defensie een ideale opportuniteit om jongeren te rekruteren. "Momenteel heeft Defensie zo'n 1.500 openstaande vacatures. Met 'We fly to your dream' komt het leger naar jongeren toe om hen warm te maken voor een job bij Defensie. Het is de eerste keer dat we dit doen op een festival. Maar in de toekomst richten we ons ook op Werchter en Tomorrowland", zegt Luitenant-kolonel van het Vliegwezen stafbrevethouder Jo Heylens.





Bij de 15 winnaars van deze luchtdoop droop de spanning van het gezicht. "Ik daver van de zenuwen en de schrik. Ik heb bewust nog geen alcohol gedronken om niet ziek te worden. Stel je voor dat ik de piloot zou onderkotsen", grapt Jente Eeckhout. De 24-jarige Logan Dupont uit Zottegem ziet het net als Tim Collier (24) uit Geraardsbergen helemaal zitten. "Het is wel cool dat je dat kon winnen. Dat wordt gegarandeerd een unieke ervaring", zeggen de twee in koor.





Geen cash geld nodig op weide

Op de festivalweide stroomde het jonge volk ondertussen toe aan het veertig meter lange podium. Dat leek wel weggeplukt uit de 'Far West'. De zwoele zomeravond zorgde er wel voor dat de sfeer er pas laat goed in zat. Veel festivalgangers bleven ook lang hangen op de camping. "Wij gaan pas rond 22 uur naar de festivalweide. Het is hier gezellig en we hebben genoeg koude drank in voorraad", zeggen Sam, Thomas, Koen en Andres.





Dance D-Vision is vanaf dit jaar ook volledig cashless. "Steeds meer organisatoren nodigen bezoekers uit om zonder cash geld naar hun festival te komen. Wij volgen die trend. De tokens worden op je polsbandje gezet als je het festival binnen komt. Wanneer je zonder tokens zit, kan je die aan de daarvoor voorziene punten, of met je smartphone, opladen", zegt organisator Koen Van der Heyden. Het systeem zorgt echter voor gemengde reacties. "Je hoeft niet bang te zijn dat je geld gestolen wordt, maar toch weet je niet altijd hoeveel er nog op je polsbandje staat. Aan de standen met drank zie je het op een schermpje. Aan de eetstanden scannen ze je polsbandje, maar heb je geen controle over wat ze aanrekenen. Dat is best wel vervelend", zeggen Emmy en Nathalie.





Vandaag is dag twee van het festival.