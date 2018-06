"Eindelijk kunnen we dit afsluiten" 20 JAAR CEL VOOR POGING ROOFMOORD OP MOTORHANDELAAR JEFFREY DUJARDIN

30 juni 2018

02u35 0 Zottegem Zeven jaar heeft de familie van Geert De Lie moeten wachten op gerechtigheid. Howard T. (34) werd gisteren in het hof van beroep in Gent veroordeeld tot 20 jaar cel voor poging tot roofmoord op de motorhandelaar in 2011 in Zottegem. In eerste aanleg kreeg hij al dezelfde straf, maar dan als mededader. T. ging zelf in beroep.

Voor de familie van slachtoffer Geert De Lie was het een opluchting dat 7 jaar na de feiten het hof van beroep een uitspraak deed en het hoofdstuk afgesloten kan worden. Geert De Lie, eigenaar van Moto's Geert in Erwetegem, werd op 28 oktober 2011 in zijn zaak met acht schoten om het leven gebracht. "Dit was een executie pur sang", zei de procureur-generaal in beroep.





Howard T. was destijds ploegbaas van de bouwvakkers die bij de buren van De Lie aan het werk waren. Op een barbecue zou De Lie over zijn vermogen gepraat hebben, wat niet onopgemerkt voorbij ging. Volgens het openbaar ministerie beraamde T. daarop een overval die hij liet uitvoeren door twee kennissen uit het Antilliaanse milieu. Helbert E. legde bekentenissen af, maar weigerde medeplichtigen te noemen.





Zwijgrecht

Jairo B. en ook Howard T. riepen gedurende het onderzoek en proces hun zwijgrecht in. Enkel T. bleef volhouden dat hij er niks mee te maken had, ging in beroep, zweeg en daagde niet op. Zijn advocaat Sven Mary bleef ook volhouden dat er geen bewijs is.





"Het enige bewijs zijn de leugenachtige bekentenissen van Helbert E."





Jef Vermassen, advocaat van Petra Verheecke, weduwe van Geert De Lie, zag echter voldoende bewijs voor zijn schuld. "Wie onschuldig is, schreeuwt zijn onschuld uit, maar beroept zich niet op zijn zwijgrecht. Naast de gruwelijke feiten is het ook enorm pijnlijk dat de vrouw zelf verdacht werd van de moord. Zij moest toekijken hoe de liefde van haar leven voor haar ogen geëxecuteerd werd."





Tranen

Na zeven jaar is er eindelijk een eind gekomen aan dit hoofdstuk.





"We kunnen dit eindelijk afsluiten", zegt Peter De Lie, broer van het slachtoffer. "Het was een zware emotionele tocht", zegt de man met tranen in de ogen. "Ik denk dat mijn schoonzus Petra ook opgelucht zal zijn dat het voorbij is. We voelden ons wel gesteund, dat betekent veel. Ook door de advocaat van de beklaagde, die altijd begripvol omging met ons. Het was een zwaar parcours, na elke verdediging van de beklaagde begin je te twijfelen of gerechtigheid wel zal geschieden. Daarnaast liet Howard T. zich nooit zien, buiten één keer in Oudenaarde. Toen hebben ze hem verplicht om aanwezig te zijn. Wat enorm moeilijk was voor ons en voor de vrouw van Geert. Het is eindelijk voorbij."