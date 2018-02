"Edwin De Maesschalck verdient straatnaam" 17 februari 2018

02u51 0 Zottegem In het rijtje burgemeesters verdient ook oud-burgemeester Edwin De Maesschalck een eigen straatnaam. "Edwin was twaalf jaar burgemeester van Zottegem en wist tijdens zijn ambtstermijn heel wat belangrijke dossiers en initiatieven op te starten of te finaliseren", argumenteert Kurt De Loor.

Bij de straatnaamgeving gaat de stad Zottegem niet over één nacht ijs en worden spelregels vrij strikt nageleefd. "Waar mogelijk eren we ook de mensen die heel wat voor onze stad hebben betekend", licht schepen Kurt De Loor toe.





Zo kregen burgemeesters Jules Matthijs én Frans Van De Meulebroucke al een straatnaam. De eerste uiteraard in Bevegem, want Matthijs lag aan de basis van de ontwikkeling van de wijk. De tweede dan weer op de Bijloke, waar Van De Meulebroucke een belangrijke rol speelde. In dat rijtje burgemeesters verdient ook Edwin De Maesschalck een plaats. "Edwin rondde in 1992 de huur van de toenmalige filmzaal Ciné Chaplin af en redde hiermee de Filmclub, die nog jarenlang in Zottegem zou actief blijven. De zaal werd omgebouwd tot een polyvalente theaterzaal en werd in 1994 als Stadstheater Rhetorica in gebruik genomen, tot op vandaag de vaste stek van CC Zoetegem. In 1995 zette de burgemeester Zottegem sportief op de kaart: hij haalde de start en aankomst van de Driedaagse De Panne-Kokszijde naar de Egmontstad. Ook voetbalclub KSV Sottegem kon op zijn steun rekenen. Bijzonder fier was Edwin op de restauratie van het Kasteel van Egmont. De werken werden in 1994 definitief aangevat en twee jaar later afgerond. Ere-Burgemeester De Maesschalck verdient dus zeker een straatnaam. En allicht doet zich op korte termijn een mooie opportuniteit voor op de site van het oud-college aan de Kasteelstraat", besluit De Loor. (FEL)