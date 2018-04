"Droom is podium krijgen in middencirkel" DANNY GAETHOFS IS NIEUWE HUIS-DJ VAN ANDERLECHT FRANK EECKHOUT

18 april 2018

02u30 0 Zottegem Danny Gaethofs (52) uit Erwetegem is sinds de start van de play-offs de nieuwe huis-dj van RSC Anderlecht. "Het zijn de fans die mij voorgesteld hebben. Elke thuismatch zweep ik hen op om hen in de juiste stemming te krijgen", klinkt het.

Wie dj Danny zegt, zegt RSC Anderlecht. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. "Ik was amper zeven jaar toen mijn grootmoeder mij meenam naar Anderlecht. Ondertussen staan er al meer dan 100 Europese trips met mijn favotiete team op de teller. Ook in België mis ik amper een wedstrijd", steekt Danny van wal. Als dj had Danny al gemerkt dat de muziekkeuze in het stadion niet altijd op begrip kon rekenen bij de fans. "Toen we na een thuismatch nog eens afzakten naar de Bacardi Bar in het stadion, werd ik door een kameraad voorgesteld aan de persverantwoordelijke van Anderlecht, David Steegen. We raakten aan de praat en hij was meteen gewonnen voor het idee om voor de match en tijdens de rust voor wat sfeer te zorgen in het stadion."





Toch duurde het nog enkele weken voor Danny uiteindelijk bevestiging kreeg van RSC Anderlecht. "Ik was uiteraard in de wolken. Normaal draai ik voor elke thuismatch in een café aan het stadion, maar zo'n kans wilde ik niet laten liggen. Muziek spelen voor duizenden fans in plaats van een 100-tal is heel wat anders. De harde kern hoort graag retro, de ultra's willen dat er Frantalige nummers tussenzitten en andere horen dan weer graag wat ambiance muziek. Ik probeer dan ook aan elke wens te voldoen. Sinds ik voor de muziek zorg, valt het ook op dat de supporters sneller plaats nemen in de tribunes", zegt Danny.





Toch startten de play-offs ook voor Danny in mineur. "De nederlaag tegen Gent viel mij wat zwaar, maar dat werd ruimschoots goed gemaakt met de overwinning tegen Brugge. Opgezweept door de luide beats, waren onze supporters vanaf minuut één vocaal heel erg actief. Ik ben dan ook blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen aan de zege." Danny heeft een plaatsje gekregen in de tribune aan de hoekschopvlag, het vroegere M4. "Ik sta daar een beetje weggestoken waardoor oogcontact met de tribunes niet altijd even vlot verloopt. Mijn droom is echter om een podium te krijgen in de middencirkel. Maar ik weet niet of dat praktisch haalbaar is."





Na elke thuiswedstrijd haast Danny zich naar café Le But rechtover het stadion. "Bij een overwinning zetten we het feestje daar verder. Maar ook na een nederlaag vind je mij daar achter de draaitafel al is de sfeer dan wat minder", besluit Danny.