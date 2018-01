"Dat de renners uit de Ronde hier maar eens rijden" NIEUWE WEGVERZAKKING MAAKT BEWONERS MOEDELOOS FRANK EECKHOUT

26 januari 2018

02u57 0 Zottegem De Welzijnstraat in Zottegem wordt nog maar eens geplaagd door een wegverzakking. De bewoners worden er zowaar moedeloos van. "Ik ben de tel kwijtgeraakt. Sinds de eerste verzakking in 1989 zijn er al tientallen andere geweest. Toen al werd beloofd om de straat te vernieuwen, maar tot op heden is het bij loze beloftes gebleven. Ik geloof er niet meer in", zegt de 73-jarige Willy De Pril.

De Welzijnstraat bevindt zich achter het station in Zottegem. Door de vele pendelaars én de vier scholen in de buurt krijgt de straat heel wat verkeer te slikken. De kasseien van de Welzijnstraat hebben dan ook hun beste tijd gehad. Twee jaar geleden leek er plots een oplossing in zicht. "De bewoners hadden gelijk toen ze nog maar eens aan de alarmbel trokken. De straat ligt er slecht bij en heeft dringend een opknapbeurt nodig. Er werd al 200.000 euro vrijgemaakt voor het project", liet schepen van Openbare Werken Peter Vansintjan (CD&V) toen optekenen. Toch temperde de schepen meteen de voorbarige euforie.





Twee jaar

"Dat betekent niet dat de werken snel zullen starten. Zo'n procedure duurt al snel anderhalf tot twee jaar. We mogen dus tevreden zijn als de heraanleg in de tweede helft van 2017 kan starten", voegde Vansintjan daar aan toe.





Maar twee jaar later is er van een heraanleg nog niets te zien. "Integendeel, het wordt met de week slechter. In die twee jaar zijn er opnieuw een aantal wegverzakkingen geweest. Een wagen zakte ook al eens met de voorwielen door het wegdek. Vorige maand maakte ik de wijkagent attent op een nieuwe verzakking. Hij maakte er foto's van en beloofde die naar het stadsbestuur door te sturen. Toch duurde het nog vier weken voor een aannemer hier aan de slag ging. De verzakking was in die weken al een stuk erger geworden waardoor wagens hun ophanging dreigden kapot te rijden", vertelt bewoner Willy De Pril.





Ingewikkeld dossier

De man heeft een idee hoe de stad aan geld kan komen om de straat toch te herstellen. "Misschien moeten ze de Welzijnstraat laten erkennen als cultureel erfgoed. Dan krijgen ze subsidies. Of ze kunnen aan de organisater van de Ronde van Vlaanderen vragen om de renners door onze straat te sturen. Dat levert gegarandeerd spektakel op", besluit De Pril cynisch.





Volgens schepen Peter Vansintjan is Farys volop bezig met het uitwerken van de technische plannen voor het vernieuwen van de riolering. "Dat is een ingewikkeld dossier, want bij veel huizen zit de riolering vrij diep of ligt die in de voortuinen. Er zijn ook heel wat afkoppelingen nodig. We blijven aandringen om de plannen zo snel mogelijk te finaliseren zodat we ze kunnen aanbesteden", reageert Vansintjan. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 1,5 miljoen euro.