CoderDojo komt naar Zottegemse bibliotheek Frank Eeckhout

31 maart 2019

12u57 0 Zottegem In Zottegem kunnen kinderen en jongeren tussen 7 en 18 jaar binnenkort leren programmeren. “Ze kunnen hun creativiteit loslaten op een videospel, een website of een robot. Enkele geëngageerde ouders die zelf ook thuis zijn in ICT en programmeren, zetten de schouders onder dit initiatief", vertelt schepen van Cultuur Lieselotte De Roover (CD&V).

Bij CoderDojo kunnen meisjes en jongens van 7 tot 18 jaar gratis leren programmeren. CoderDojo is een non-profitbeweging die wereldwijd gratis bijeenkomsten organiseert voor jongeren van 7 tot 18 jaar om in clubverband te leren programmeren. De eerste bijeenkomst is op zaterdag 20 april van 9.30 tot 12 uur op de boekenzolder van de bibliotheek. “De CoderDojo beweging gelooft dat kennis van programmeren steeds belangrijker wordt in de moderne wereld van vooruitgang en technologie, en dat het gemakkelijker en beter is deze skills reeds vanaf jonge leeftijd te leren. CoderDojo wil ervoor zorgen dat ieder kind deze kans krijgt", zegt schepen Lieselotte De Roover.

Dojo’s worden volledig opgezet en georganiseerd door vrijwilligers met voldoende ICT-kennis en de juiste drive om jongeren te coachen. “Op die Dojo’s leren meisjes en jongens programmeren, websites maken, apps en spelletjes ontwikkelen enzovoort. Ze ontmoeten gelijkgestemde deelnemers en laten elkaar zien waaraan ze gewerkt hebben. CoderDojo laat kinderen en jongeren op een speelse manier ontdekken door het vooral zelf te doen. Op die manier leren ze niet alleen programmeren maar scherpen ze ook hun sociale vaardigheden, presentatieskills en creativiteit aan.”

“Bij CoderDojo Zottegem starten we altijd met Scratch voor wie nog geen ervaring heeft met programmeren. Scratch maakt het makkelijk om de logica van het programmeren te begrijpen door zijn speelse presentatie, die vergelijkbaar is met Legoblokjes. Je kan met Scratch allerlei games en verhaaltjes maken: ideaal om je creativiteit los te laten! Daarna kan je aan andere trajecten beginnen, zoals Arduino, m-bot, Lego Mindstorms", geeft schepen De Roover nog mee.

Inschrijven kan vanaf 1 april via http://zottegem.coderdojobelgium.be/