"Celstraf is niet meer dan zomercursus criminaliteit" 10 augustus 2018

"Ik vraag het u, mevrouw de rechter: laat mijn cliënt niet langer in de gevangenis zitten. Dat is niet meer dan een zomercursus voor criminaliteit." Aan het woord is de raadsvrouw van een amper 19-jarige Gentenaar, die met zijn ouders in Zottegem woont.





Samen met een kompaan stond hij gisteren voor de correctionele rechtbank terecht voor afpersing en een diefstal met geweld. De jongemannen maakten gebruik van een taser om portefeuilles en een gsm te stelen. Via de gestolen gsm kwam de politie uit bij de twee jongemannen, al claimt een van hen een kleine rol gespeeld te hebben. Niettemin riskeren ze allebei vijftien maanden cel. "Maar laat mijn cliënt zijn leven beteren, thuis bij zijn mama in Zottegem", probeerde de advocate. "Anders komt hij slechter uit de cel dan hij erin is gegaan." Of de smeekbede effect heeft gehad, weten de beklaagden en de advocaten deze namiddag.





(OSG)