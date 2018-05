"Brand" blijkt vals alarm 26 mei 2018

03u01 0

Het leek gisterenavond even dat er brand was in de shop van het benzinestation aan het kruispunt 't Volske in Oombergen. Iemand alarmeerde de brandweer toen hij zag hoe de ruimte zich vulde met rook. Loos alarm zo bleek bij aankomst van de spuitgasten: in de zaak was door een verkeerde manipulatie het alarmsysteem afgegaan, dat werkt met een mistgordijn. Niets aan hand dus, maar wel even paniek. (DCRB/FEL)