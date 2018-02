"Binnen met zwaar verbrand gezicht, buiten met voorschrift voor oogzalf" PATIËNT DIENT KLACHT IN TEGEN AZ SINT-ELISABETH FRANK EECKHOUT JEFFREY DUJARDIN

14 februari 2018

02u54 0 Zottegem Henk (42) uit Oosterzele kwam binnen op de spoedafdeling van het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem met zware brandwonden in het gezicht en werd wandelen gestuurd met een voorschriftje voor oogzalf. "Ik kon het amper geloven. Ik ben niet eens verzorgd, dat is geen spoed." Henk diende een klacht in bij de ombudsdienst van het ziekenhuis, die nu de zaak verder bekijkt.

"Het begon allemaal vorige woensdag", zegt Henk. "Ik ben thuis aan het verbouwen en ik moest enkele bouten uit een balk halen. Ik begon ze met de slijpschijf weg te halen. Maar, spijtig genoeg, was ik vergeten dat amper een meter achter mij een jerrycan met benzine stond. Voor ik het wist hoorde ik een soort blazend geluid. Ik draaide me om en letterlijk één seconde later zag ik een gigantische vuurbal."





Henk liep zeer zware verwondingen op. Zijn wenkbrauwen, wimpers en haar waren deels weggebrand. Ook raakten zijn handen verbrand toen hij de brandende jerrycan naar buiten sleepte. "Het kon allemaal veel erger afgelopen zijn, natuurlijk. Mijn huis kon afgebrand zijn, ik kon er niet meer zijn", bedenkt Henk. Maar het was nog niet voorbij voor de gewonde man. "Ik zag enorm wazig en had zwarte vlekken voor mijn ogen. Ik besloot een vriend op te bellen om brandwondenzalf te brengen. Toen hij toekwam, zag hij direct de ernst in en nam me mee richting de huisarts."





Toen Henk bij de huisarts toekwam zag de arts al snel in dat hij weinig kon doen. De brandwonden waren te ernstig, er waren open vleeswonden bij. Er was ook gevaar voor zijn ogen. Hij moest naar de spoed en daar een oogarts raadplegen.





"De verpleegster van de spoedafdeling schrok toen ze mij zag. Er hing verbrande huid los aan mijn gezicht, er waren blaren en bloed. Ik zei tegen haar dat alles brandde en ik hulp nodig had", zegt hij. " Ze nam me direct mee en deed een eerste onderzoek: onder meer bloeddruk nemen om te zien of mijn lichaam in shock was. Ik zei ook dat ik last had van mijn ogen, waarop een dokter geroepen werd. Hij zou de oogarts van wacht contacteren."





Zelf naar praktijk

"En die oogarts wilde niet afkomen, ik kon wel naar haar praktijk gaan in Dilbeek. Onmogelijk voor mij, ik zag vlekken en wazig. De verpleegster belde uiteindelijk terug naar de oogarts, waarop die het volgende zei: 'Als je deze nacht veel pijn hebt, kan je morgenochtend om 11 uur naar het ziekenhuis komen, dan ben ik aanwezig'", zegt Henk nog steeds vol ongeloof. Vanop de spoed belden ze nogmaals de oogarts op, die toen een zalf voorstelde. "Nu bleek dat ze die niet hadden in het ziekenhuis, dus ik kreeg een voorschrift om ze bij de apotheker van wacht te gaan halen. Einde verhaal."





Brandwondenspecialist

Uiteindelijk heeft de man een klacht ingediend. "Pas na enkele dagen wel, want ik was te kwaad in het begin."





AZ Sint-Elisabeth kent de situatie en onderzoekt ze verder, "We zijn op de hoogte van de klacht bij onze ombudsdienst. Hoe dan ook bewijst dit de waarde van de ombudsdienst", klinkt het in ziekenhuis Sint-Elisabeth. Henk heeft daarnaast ook verdere verzorging gevonden bij een brandwondenspecialist in de buurt en geneest nu vlot.