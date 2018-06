"Beter dat ik nooit nog achter stuur kruip" MAN DIE INREED OP RUITERS RISKEERT LEVENSLANG RIJVERBOD THOMAS VANDEWALLE

09 juni 2018

02u47 0 Zottegem E.P. (68) uit Zottegem kijkt aan tegen een levenslang rijverbod nadat hij in april van vorig jaar een groep ruiters aanreed in Grotenberge. De man was dronken en zat achter het stuur terwijl zijn rijbewijs al ingetrokken was. "Ik denk dat het inderdaad beter is dat ik nooit meer achter het stuur kruip", klonk het.

Het ongeval gebeurde op 9 april van vorig jaar op de Gentse Steenweg in Grotenberge. Omstreeks 21.30 uur reed E.P. er met zijn Fiat achteraan in op een groep ruiters te paard. Amazone M.D.G. (25) uit Erpe-Mere raakte zwaargewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Twee andere ruiters raakten lichtgewond. Ook één van de paarden moest overgebracht worden naar de dierenkliniek in Merelbeke. Een ander paard liep verschrikt weg en werd een halfuur later teruggevonden in Elene.





"In dronken toestand rijden wanneer je rijbewijs ingetrokken is, én dan ook nog eens drie mensen verwonden. Dat zijn zeer ernstige feiten", merkte de procureur gisteren op in de Oudenaardse politierechtbank. "Eén ruiter kon nog net op tijd wegspringen. Anders waren er nog meer gewonden gevallen."





Lesje niet geleerd

De procureur tilde ook zwaar aan het feit dat de Zottegemnaar in het verleden al meermaals veroordeeld werd voor rijden onder invloed van alcohol. "En toch kroop hij nog maar eens dronken achter het stuur. Hij heeft zijn lesje duidelijk nog niet geleerd. De ruiters waren perfect zichtbaar - ze droegen reflecterende banden. Hij moet het signaal krijgen dat het nu gedaan is. Hij heeft kansen genoeg gekregen."





Tegen zichzelf beschermen

E.P. bleef zelf ongedeerd, maar zijn wagen was rijp voor de schroothoop. "Dat hij zijn wagen niet meer heeft, is een goede zaak", aldus zijn advocaat. "Hij moet wat tegen zichzelf beschermd worden. Ik kan u alleszins verzekeren dat hij nooit nog zal rijden. Het is genoeg geweest."





Ook de zestiger liet op zijn beurt weten veel spijt te hebben. "Het is inderdaad niet de eerste keer dat ik hier sta. Ik denk daarom ook dat het beter is dat ik nooit meer zal rijden." Politierechter Cindy Stevenaert maakte hem duidelijk dat het ook niet verantwoord zou zijn om ooit nog achter het stuur te kruipen. "Dit had veel slechter kunnen aflopen. Hier hadden doden kunnen vallen", aldus Stevenaert.





Naast de dronken bestuurder stonden gisteren ook twee ruiters terecht omdat zij licht onder invloed van alcohol waren. Ook zij riskeren een boete en rijverbod. Uitspraak op 22 juni.