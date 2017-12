'Annieke van den bakker' overleden 75-JARIGE BRACHT 50 JAAR LANG BROOD AAN HUIS THOMAS VANDEWALLE

02u40 0 Foto Thomas Vandewalle Marie-Anny Van Nieuwenhove zoals velen haar kennen: met de glimlach en een broodzak in de hand. Zottegem In Zottegem is Marie-Anny Van Nieuwenhove, beter bekend als 'Annieke van den bakker van Strijpen', op 75-jarige leeftijd overleden. Ruim 50 jaar lang bracht ze brood aan huis. "Haar klanten waren haar vrienden", vertelt broer Daniel die nu alleen verder moet.

Weer of geen weer, de klanten van bakkerij Van Nieuwenhove langs de Sint-Andriessteenweg in Strijpen konden altijd op Marie-Anny rekenen. Sinds eind de jaren '60 deelde ze tijdens haar dagelijkse ronde ontelbare broden rond en dat steeds met de glimlach. Niet enkel in Zottegem, maar ook in Roborst kennen verschillende generaties de bakkersvrouw. Eerst werkte ze voor haar ouders, maar samen met haar broer Daniel (69) nam ze de bakkerij over. In de vroege ochtend bakten ze brood om daarna allebei apart op ronde te trekken. "Ik deed de kleine ronde. Annieke was graag onder de mensen en deed dan ook met plezier de grote ronde", vertelt Daniel. "Ze is nooit getrouwd en had geen kinderen. Haar klanten waren haar vrienden, voor wie ze alles over had. Ze trok door weer en wind om ervoor te zorgen dat mensen hun brood kregen. Zelfs sneeuw hield haar niet tegen. Dan trok ze sokken over haar schoenen om niet uit te glijden."





Marie-Anny ging door tot april dit jaar. "Ze was toen al 74 jaar oud", vervolgt haar broer. "Aan pensioen dacht ze nog lang niet, maar haar gezondheid wou plots niet meer mee. Noodgedwongen moest ze haar broodrondes staken en dat viel haar zwaar. In eerste instantie hebben we ervoor proberen zorgen dat ze zo lang mogelijk thuis kon wonen. Toen dat niet meer lukte, verhuisde ze naar woonzorgcentrum Huize Roborst."





Gemis

Lang heeft ze daar echter niet gewoond. "Ze was niet enkel ziek, maar daar bovenop miste ze haar klanten en het contact met de mensen. Op 23 december is ze helaas overleden." Een harde klap voor Daniel, die nu alleen verder moet. "Gelukkig krijg ik wat hulp van mijn familie. Annieke zou niet willen dat ik zou stoppen. Via deze weg wil ik ook alle klanten bedanken die ze altijd met veel plezier heeft bediend."





Uitvaart

De uitvaartplechtigheid vindt zaterdag om 10 uur plaats in de Sint-Andreaskerk in Strijpen. Begroeting is mogelijk vanaf 9.15 uur. Na de uitvaart krijgt ze een laatste rustplaats op de begraafplaats Knutsegem in Strijpen.