"Andere clubs hebben centen meer nodig" VOETBALCLUB KSV SOTTEGEM ZIET AF VAN SUBSIDIES Frank Eeckhout

03 december 2018

07u13 0 Zottegem Eersteprovincialer Ksv Sottegem ziet af van de jaarlijkse subsidies die club krijgt van de stad. "De stad beschikt daarvoor over een budget van amper 33.000 euro. Met onze G-werking erbij hebben wij recht op ongeveer 10.000 euro subsidies waardoor er amper geld overblijft voor de andere sportclubs in Zottegem", zegt voorzitter Didier De Baere.

Het is ooit anders geweest bij Ksv Sottegem. De roemrijke voetbalclub balanceerde enkele jaren geleden nog op de rand van de afgrond. Het ging zelfs zo slecht dat er een vereffenaar werd aangesteld om schuldeisers aan hun centen te helpen. Met een nieuw bestuur en de hulp van heel wat vrijwilligers geraakte Ksv Sottegem echter uit het slop door de tering naar de nering te zetten.

"Momenteel zijn we financieel gezond. Dat wil echter niet zeggen dat we nu plots zotte uitgaven gaan doen. Integendeel. Door de boel te saneren en door nieuwe sponsors aan te trekken, hebben we ervoor gezorgd dat de club zelfbedruipend is. Dit jaar kregen wij nog 5.500 euro subsidies van de stad. Ondertussen hebben we ook een G-werking opgestart waardoor we volgend jaar bijna 10.000 euro aan subsidies zouden krijgen. Dat is bijna één derde van het totale bedrag", zegt voorzitter Didier De Baere.

Heisa over verdeelsleutel

Uit het verslag van de Sportraad blijkt dat de verdeling van die subsidies heel zwaar valt bij de andere sportclubs. Zij moeten het immers stellen met wat kruimels. "Sommige clubs vinden dat iedereen gelijk zou moeten zijn. Ik wil daar niet over discussiëren maar ik heb daar wel begrip voor. Als voorzitter voel ik mij daar ook niet goed bij. Een voetbalclub heeft meerdere mogelijkheden van inkomsten. En ik neem aan dat het niet de bedoeling is van subsidies om er spelers mee te betalen. Door geen dossier in te dienen, geven wij de Sportdienst de mogelijkheid om andere sportclubs met minder lucratieve mogelijkheden te ondersteunen."

Voorzitter Didider De Baere maakt ook al enkele jaren werk van een verhuis van het stedelijk sportstadion in Bevegem naar het jeugdcomplex in de Kloosterstraat in Erwetegem. Streefdatum voor die verhuis was 2022, het jaar dat Ksv Sottegem zijn honderdste verjaardag viert. "Op het eerste elftal na spelen al onze ploegen vanaf dit seizoen al in de Kloosterstraat. In het tussenseizoen hebben we twee extra kunstgrasvelden aangelegd waardoor nu alle ploegen op kunstgras spelen. En volgend seizoen, 50 jaar nadat we de Kloosterstraat inruilden voor het Stadion, keert ook de eerste ploeg terug naar de plaats waar het allemaal begon. Drie jaar eerder dan gepland. Tegen dan moeten er ook nieuwe kleedkamers en een nieuwe kantine staan op ons jeugdcomplex", besluit De Baere.