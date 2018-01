Zonnebon steekt in nieuw jasje 02u48 0

De Zonnebon, al enkele jaren een waardebon die je bij een heleboel handelaars uit Groot-Zonnebeke kan besteden, heeft een restyling gekregen. Er zijn drie versies van tien, twintig en vijftig euro. Alle bonnen zitten in een leuke verpakking en je kan er ook een persoonlijke boodschap op kwijt. Je kan de bon besteden bij een zeventigtal handelaars en ondernemingen in de gemeente. Het gamma is heel divers. Een volledig overzicht vind je op www.zonnebeke.be en op de lijst die bij je Zonnebon wordt gestopt. De Zonnebon blijft een jaar geldig en kan je kopen aan het onthaal van het gemeentehuis. (DBEW)