Zonnebeke wil kasteeldomein meer promoten als toeristische attractie ‘Natuurlijk spellandschap’ moet nog meer gezinnen lokken naar park Erik De Block

10 januari 2019

16u10 0 Zonnebeke Het gemeentebestuur van Zonnebeke wil het prachtig kasteeldomein nog verder uitspelen als een kind- en familievriendelijke toeristische bestemming. Het gaat daarom een ‘natuurlijk spellandschap’ aanleggen, waarmee bezoekers het park kunnen ontdekken. Het moet bespeelbaar zijn tegen de komende zomer.

Het Memorial Museum Passchendale 1917 ligt in het kasteeldomein. Na alle herdenkingen rond de Eerste Wereldoorlog wil de gemeente Zonnebeke het park nu verder uitbouwen als toeristische attractie. Nu al komen dagelijks heel wat bezoekers naar het kasteeldomein en niet alleen voor het museum. Je kunt er ook helemaal tot rust komen: een boek lezen op een bank in het park, hand in hand flaneren langs de vijver of gewoon wat fietsen of picknicken. Dit nieuwe project moet nu nog meer toeristen, vooral gezinnen, lokken. De provincie subsidieert het ambitieus project met 65.000 euro. Een speeltoestel, picknickbanken, een speelveld, wiglo’s (iglo's gemaakt van wilgentakken, nvdr), een dierenweide, een parcours voor een familiezoektocht en een fietsroute zijn er nu al. “Het natuurlijk spellandschap omvat een familievriendelijke wandeling met zes zones waar spelelementen worden aangelegd”, weet schepen van Toerisme Sabine Vanderhaeghen (#Team8980). “Samen met de bestaande spel- en belevingselementen zullen bezoekers moeiteloos een namiddag of zelfs een hele dag kunnen doorbrengen in het Kasteeldomein. Het Polygoonbos en zijn natuurlijke wandelomgeving zijn vlot bereikbaar en zijn een extra troef.”

Natuurlijke elementen

“Bij de inrichting van die zes nieuwe zones gaan we natuurlijke materialen gebruiken. We willen met dit project het Kasteeldomein aantrekkelijker maken voor families met kinderen en tieners, zowel van Zonnebeke als daarbuiten. Natuurbeleving moet centraal staan”, gaat de schepen verder.

Ook de aanwezige natuurlijke hoogtes en laagtes langs het traject worden optimaal ingezet. Zo worden de speelfuncties aangepast aan de locaties in het parkgebied. Op de taluds van de evenementenzone gaat de gemeente bijvoorbeeld volop inzetten op actief spelen door kinderen te laten klimmen, glijden, klauteren en rollen op die natuurlijke verhogingen. In het bos gaat dan weer meer aandacht naar de fauna en flora. Sinds november is in het Kasteeldomein ook een nieuwe doorsteek aangelegd, waardoor bezoekers niet meer op hun stappen moeten terugkeren, maar nieuwe routes kunnen ontdekken.

Het openbaar onderzoek naar de plannen voor natuurlijk spellandschap loopt nog tot zaterdag 12 januari. Daarna kan de bouwvergunning afgeleverd worden. De gemeente wil de plannen nog dit voorjaar uitwerken.