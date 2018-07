Zomerse vertelavond in de bib 17 juli 2018

KLAPZ!, het vertelproject van Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke, staat er deze zomer opnieuw. Het wordt een speciale editie, want KLAPZ! viert zijn tiede verjaardag. Het concept blijft: goede vertellers met straffe verhalen op speciale locaties. Voor deze editie maken de organisatoren een 'best of' met vertellers en op locaties die in de voorbije tien jaar in het oog sprongen. In bibliotheek De Letterschuur is donderdagavond om acht uur Sahand Sahebdivani. In 2014 werd hij uitgeroepen tot verteller van het jaar in Nederland. 'In de staart van de Djinn' vermengen de familieverhalen van Sahand zich met de vertellingen van Duizend-en-één-nacht.





Tickets kosten vijf euro. Vooraf inschrijven is noodzakelijk: 051/77.01.58 (DBEW)