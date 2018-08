Zes gewonden bij zware klap met drie auto's 13 augustus 2018

02u30 0 Zonnebeke In de Westrozebekestraat in Zonnebeke kwam het zondagmorgen omstreeks 7 uur tot een zware botsing tussen drie auto's.

Een BMW botste frontaal tegen een Volkswagen, een andere auto die er achter reed, kon eveneens een aanrijding niet vermijden. Zes inzittenden werden afgevoerd naar het ziekenhuis.





Vier gewonden zijn Roemenen die voor het vleesverwerkend bedrijf Westvlees in Westrozebeke werken. "We gingen allemaal samen naar een meer om te vissen", vertelt een Roemeense collega die ter plaatse kwam gesneld om haar vrienden bij te staan. "De tegenligger moet ofwel in slaap gevallen zijn of dronken zijn geweest, want hij week plots van zijn rijvak af."





Geen zwaargewonden

Een frontale botsing kon niet meer vermeden worden. "Gelukkig is niemand van onze vrienden ernstig gewond geraakt, dit kon veel erger afgelopen zijn." Door het ongeval was de Westrozebekestraat tussen Zonnebeke en Westrozebeke een tijdlang afgesloten voor het verkeer. (AHK)