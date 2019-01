Zaterdag afscheid van Eliane Cardinael (71) VHS

In de O.L.-Vrouwkerk van Zonnebeke vindt komende zaterdag, 12 januari, de uitvaartplechtigheid plaats van Eliane Cardinael. De vrouw kwam zaterdagavond laat om het leven nadat ze met haar fiets werd aangereden in de Frezenbergstraat in Zonnebeke. Het ongeval gebeurde op amper honderd meter van haar deur. De 29-jarige aanrijder, die ook in de Frezenbergstraat woont, pleegde vluchtmisdrijf maar kon een uur nadien al gevat worden. De man is intussen weer vrij onder voorwaarden. Eliane Cardinael werd ter plaatse gereanimeerd en nog naar het ziekenhuis overgebracht maar de vrouw overleed niettemin kort na het ongeval. De uitvaartplechtigheid begint om 10 uur. Wie vooraf nog een laatste groet wil brengen aan Eliane, kan daarvoor donderdag en vrijdag van 15 tot 18 uur terecht bij uitvaartverzorger Derveaux, langs de Roeselarestraat 25 in Zonnebeke.