Zandvoorde brengt hommage met 'Brelmomenten' 40 JAAR NA OVERLIJDEN VAN BEKENDE ZANGER ERIK DE BLOCK

23 februari 2018

02u38 0 Zonnebeke Op dinsdag 9 oktober zal het precies veertig jaar geleden zijn dat Jacques Brel (1929-1978) overleed. Hij was de grootste Belgische zanger aller tijden. Zijn vader Romain woonde in het kleine Zandvoorde en verhuisde dan naar Schaarbeek waar Jacques Brel werd geboren. Naar aanleiding van zijn veertigste overlijdensdatum organiseert de gemeente Zonnebeke in de kleinste deelgemeente Zandvoorde een aantal 'Brelmomenten'

Overgrootvader Jean-Augustin Brel werd in 1833 burgemeester van Zandvoorde. De vader van Jacques Brel werd er geboren in 1883. Aan het geboortehuis in de Zandvoordestraat 45 werd er in 1988 een gedenkplaat onthuld. De link met het dorp is er dus duidelijk. Jacques Brel overleed in 1978 aan een longembolie in een ziekenhuis in Bobigny, nabij Parijs.





Het programma van de hommage ligt vast. In de Sint-Bartholomeuskerk brengt Patrick Riguelle op vrijdagavond 21 september samen met nog zes andere muzikanten het eerbetoon 'On n'oublie rien: les chansons de Jacques Brel'. "Zanger en acteur Luc Dufourmont gaat het voorprogramma verzorgen", aldus cultuurbeleidscoördinator Kristof Pector.





Er komt met 'Omtrent Brel' van zaterdag 22 september tot zondag 14 oktober ook een tentoonstelling. Acht vrouwelijke en acht mannelijke kunstenaars brengen op hun manier een ode aan Jacques Brel. Tien verrassende locaties in Zandvoorde zorgen voor de rode draad van deze artistieke hommage.





"Voor de samenstelling doen we een beroep op Frans Vercoutere uit Meulebeke met wie we al samenwerkten", aldus Kristof. "We zijn bezig met het vastleggen van de kunstenaars."





Pareltjes

"De komende weken willen we dat finaliseren. Van de familie van wijlen kunstschilder Godfried Vervisch uit Kemmel krijgen we een aantal werken. Het is de bedoeling dat we met de expositie ook iets gaan doen in het huis waar de vader van Jacques Brel woonde. De tentoonstelling zal ook doorgaan in onder meer de kerk, een tabaksast en aan twee veldkapelletjes. We gaan dus een aantal 'pareltjes' van Zandvoorde integreren in die tentoonstelling."





Top-40

In café In Den Lustigen Boer bij gewezen bakker Patrick Dehem presenteert Luc Dufourmont op dinsdag 9 oktober - en dus dag op dag precies veertig jaar na het overlijden van Jacques Brel - 40 Brel-pareltjes in een onuitgegeven Brel top-40.





"Via de website van de gemeente gaat men vanaf juni de favoriete nummers kunnen kiezen en daarmee gaan we dan de Brel top-40 samenstellen", aldus Pector. "Luc Dufourmont gaat die nummers dan draaien en er een paar ook zelf live zingen."





Ruilbeurs

Op hetzelfde moment zal er in het café ook een ruilbeurs zijn om Brelmateriaal te kopen of te verkopen. Wie hiervoor wenst in te schrijven, kan nu reeds contact opnemen met dienst 'vrije tijd' 051/48 00 61.