Woning Poolse seizoenarbeiders onbewoonbaar na brand Alexander Haezebrouck

18 april 2019

22u11 0

In een woning op een tuinbouwbedrijf langs de Klokhofstraat in Beselare is donderdagavond omstreeks 18.20 uur brand uitgebroken. In het huis verbleven zeven Poolse seizoenarbeiders, allemaal konden ze op tijd het huis verlaten en raakten niet gewond. De brandweer had het vuur snel onder controle maar toch raakte de woning zelf erg zwaar beschadigd. Voor de zeven Poolse seizoenarbeiders moet een nieuwe tijdelijke woning gezocht worden. Hoe het vuur kon ontstaan, is onduidelijk.