Winterhappening aan de Leege Platse Erik De Block

09 januari 2019

14u27 0

Aan OC de Leege Platse in Beselare vindt vrijdagavond vanaf 18.30 uur de Winterhappening plaats. Alles is aanwezig voor een gezellige babbel met buren, vrienden en familie in een sfeervolle setting. Je vindt er bier, glühwein, jenever of warme chocolademelk, maar ook braadworsten, hamburgers en oliebollen.