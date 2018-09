Wie zingt mee voor mémé Agnes? KLEINKINDEREN WILLEN JARIGE OMA VERRASSING VAN HAAR LEVEN BEZORGEN ERIK DE BLOCK

07 september 2018

02u25 0 Zonnebeke Agnes Corneillie wordt dit jaar 90 en die mijlpaal willen haar 16 kleinkinderen niet zomaar laten voorbij gaan. Ze gaan hun mémé verrassen met een filmpje waarop - hopelijk - tientallen mensen voor haar 'Happy Birthday' zingen. Iedereen is zondagmiddag welkom op Passendaleplaats om mee te werken aan de verrassing.

"We hebben veel te danken aan ons mémé, zij verdient dan ook een grote verrassing", zegt kleindochter Isabel Degryse. "Elk jaar gaan we met de kleinkinderen op weekend en daar werden de plannen gesmeed. We wilden voor haar 90ste verjaardag echt iets speciaals doen." Agnes Corneillie is de weduwe van Roger Degryse. Zij kregen vijf kinderen, zestien kleinkinderen en ondertussen ook al maar liefst tweeëntwintig achterkleinkinderen. Agnes en haar echtgenoot hadden in de Passendalestraat in het kaasdorp een elektrozaak. De winkel wordt nu uitgebaat door zoon Roger. "We zijn een grote familie en mémé is de spilfiguur", aldus Isabel. "Vorig jaar liep ze een zware longontsteking op. Mémé is niet meer goed te been. Elke zondag nemen we haar naar ergens mee. Vroeger zat ze met pépé buiten en zag de mensen passeren. Ze is trouwens graag onder de mensen en is in het dorp goed bekend. Ze is overigens blijven wonen in de elektrozaak."





Drone gezocht

Op Passendaleplaats wordt iedereen zondagmiddag om twaalf uur verwacht. "We hopen op een grote opkomst", zegt de kleindochter. "Eerst hoopten we op een honderdtal aanwezigen. Ondertussen wordt onze oproep op Facebook gretig gedeeld en komt het ook in de media. Hoe we het allemaal gaan filmen, weten we nog niet precies. Eventueel met een drone. We deden hiervoor al een oproep. Voorlopig tevergeefs."





'Sorry Voor Alles'

Het resultaat moet een verrassingsfilm zijn in de aard van 'Sorry voor Alles', de spelshow op Eén. "We willen niet alleen met zoveel mogelijk volk 'happy birthday' zingen. Zondag trekken we ook met mémé naar Brugge om een wafel te eten en daar wachten haar dan ook enkele verrassingen", vertelt Isabel. "Ze verjaart op 27 oktober. Op haar verjaardagsfeest in De Ruiter willen we het haar allemaal laten zien. We hopen dat niemand tegenover mémé zijn mond voorbijpraat. Het is alvast een voordeel dat ze niet op Facebook zit (lacht). Het verjaardagsfeest organiseren haar vijf kinderen. Wij zorgen voor de rest en moeten tegen dan met alles klaar zijn. Met zijn allen 'Happy Birthday' zingen, was het meest dringende. Nog een week wachten lukte niet want volgende week is het hier kermis."