Werken 's Graventafelstraat van start 12 april 2018

02u45 0

Normaliter vangt vandaag de eerste fase van de wegen- en rioleringswerken in de 's Graventafelstraat aan. Aannemer is de nv Verhelst uit Oostende. Het komt tot de aanleg van een volledig gescheiden riolering tussen de gewestweg Westrozebekestraat (N303) en de Osselstraat. Gedurende de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de werfzone. Deze fase duurt in principe tot aan het bouwverlof in juli.





Nadien volgen nog vijf fasen. Onder meer in de Osselstraat, Haringstraat, Mosselmarktstraat en tenslotte de Sterrestraat. In totaal worden er 150 werkdagen voorzien en gaan de werken duren tot april volgend jaar. Er wordt in zes fasen gewerkt om de hinder zoveel mogelijk te beperken.





Er is voor de rioleringswerken 833.000 euro subsidies toegekend. "Er komt geen fietspad of fietssuggestiestrook", vertelt burgemeester Dirk Sioen (Inspraak). "We trekken wel 50.000 euro extra uit voor belijning om aan te duiden waar fietsers moeten rijden. We doen dat over een afstand van zeven kilometer tot aan de grens met Oostnieuwkerke en Langemark. Het zal daardoor veel veiliger zijn." (DBEW)