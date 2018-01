Werken aan bushaltes in Ieperstraat hervat 02u44 0

In de Ieperstraat (N332) worden de bushaltes 'Klooster' en 'Oude Voerman' heraangelegd. De werken werden begin december gestaakt vanwege het slechte weer. Ondertussen zijn de weken hervat. Het is de bedoeling om de haltes veiliger en gebruiksvriendelijker te maken voor de reizigers van De Lijn. Aannemer is Tibergyn uit Gullegem. Tijdens de werken zal het doorgaand verkeer worden geregeld met verkeerslichten. Er wordt telkens slechts op één locatie gewerkt. De uitvoeringstermijn bedraagt een maand. (DBEW)